Barcelona straciła Balde. Ten piłkarz skorzysta na kontuzji kolegi

FC Barcelona poinformowała o kontuzji Alejandro Balde. Według "Sportu" jego miejsce w podstawowym składzie zajmie Gerard Martin, który ma pełne zaufanie Hansiego Flicka.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

Balde kontuzjowany. Flick postawi na Gerarda Martina

FC Barcelona potwierdziła, że Alejandro Balde doznał urazu uda podczas treningu. Klub nie podał oficjalnego terminu powrotu, ale hiszpańskie media twierdzą, że przerwa potrwa około trzech tygodni. Oznacza to najprawdopodobniej absencję w pierwszych trzech spotkaniach po przerwie na mecze reprezentacji.

Według „Sportu” największym beneficjentem tej sytuacji będzie Gerard Martin. Trener Hansi Flick w pełni ufa 23-letniemu obrońcy i zamierza postawić na niego w najbliższych meczach. Martin nie zawsze miał łatwo od momentu awansu do pierwszego zespołu, ale jego rozwój przebiegał pod czujnym okiem niemieckiego szkoleniowca.

Już pod koniec poprzedniego sezonu Flick zaufał mu w obliczu kontuzji Balde. Martin pokazał wtedy kilka dobrych występów, choć nie uniknął także błędów. Te doświadczenia pozwoliły mu jednak wejść w nowy sezon znacznie lepiej przygotowanym.

Latem Flick sprawdził go nawet w roli środkowego obrońcy, gdy brakowało lewonożnego zawodnika w tej strefie boiska. Test zakończył się pozytywnie, a szkoleniowiec mógł zobaczyć, że Martin daje zespołowi dodatkowe opcje taktyczne.

Wszystko wskazuje na to, że Martin przejmie miejsce w wyjściowej jedenastce w meczach z Valencią, Newcastle United i Getafe. Alternatywą jest młody Jofre Torrents, który zadebiutował niedawno przeciwko Mallorce, lecz jego rola ograniczy się raczej do kilku minut w końcówce.

