FC Barcelona ma poważny problem. Alejandro Balde podczas środowego treningu nabawił się kontuzji ścięgna udowego. Klub nie zdradził jeszcze, jak bardzo poważny jest to uraz.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Alejandro Balde kontuzjowany!

FC Barcelona nie zeszła na przerwę reprezentacyjną w dobrych humorach. Podopieczni Hansiego Flicka zanotowali bowiem niespodziewany remis z Rayo Vallecano (1:1). Dla porównania, Real Madryt po trzech kolejkach ma na koncie komplet zdobytych punktów. Duma Katalonii z pewnością liczy, że jak najszybciej doścignie swojego odwiecznego rywala.

Tymczasem FC Barcelona przekazała złą wiadomość. Podczas środowego treningu kontuzji ścięgna udowego nabawił się Alejandro Balde. Duma Katalonii nie zdradziła jeszcze, jak bardzo poważnego urazu doznał Hiszpan. Nie wiemy, ile potrwa przerwa defensora. Zawodnik Blaugrany zapewne w najbliższych dniach przejdzie szczegółowe badania, które ocenią, jak poważna jest to kontuzja.

Warto zaznaczyć, że Alejandro Balde w końcówce sezonu zmagał się z kontuzją uda, przez co opuścił osiem spotkań. Teraz Hansi Flick ma trudny orzech do zgryzienia, kto zastąpi 21-latka. Jego nominalnym zmiennikiem jest Gerard Moreno, który w poprzednim sezonie udowodnił, że potrafi grać na najwyższym poziomie.

Alejandro Balde jest wychowankiem FC Barcelony. Od 2022 roku zawodnik regularnie występuje w seniorskich barwach Dumy Katalonii. Hiszpan dotychczas rozegrał 129 spotkań w pierwszej drużynie. Udało mu się w tym czasie strzelić trzy gole oraz zaliczyć 18 asyst.