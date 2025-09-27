FC Barcelona przed meczem z Realem Sociedad. Kto wraca do gry, a kto odpoczywa?

FC Barcelona szykuje się do meczu z Realem Sociedad. Lamine Yamal i Alejandro Balde mają być do dyspozycji Hansiego Flicka. Szykowany do gry jest Wojciech Szczęsny.

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona – Real Sociedad. Sytuacja kadrowa Katalończyków przed niedzielnym meczem

FC Barcelona w jednym z ciekawszych spotkań siódmej kolejki La Liga zmierzy się z Realem Sociedad. Mundo Deportivo przekazało nowe informacje dotyczące sytuacji kadrowej Katalończyków.

Według źródła, podczas treningu Barcy obecni byli Eder Aller i Emilio Bernard. Obaj brali udział w zajęciach, ale w tle było wyczekiwanie Diego Kochena, 19-letniego zawodnika jednej z ekip młodzieżowych Barcy.

Sesja treningowa upłynęła ogólnie pod znakiem zawodników wracających do zdrowia po kontuzjach oraz tych, którzy niedawno wypadli z gry, jak Joan Garcia czy Raphinha. Wymienieni gracze nie wystąpią w niedzielnym starciu z Realem Sociedad. Bramkarz Barcelony dochodzi do zdrowia po kontuzji zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Joan Garcia będzie leczył uraz operacyjnie, natomiast Raphinha leczy kontuzję ścięgna udowego w prawym udzie.

Lamine Yamal i Alejandro Balde są już natomiast w pełni sił. Prawdopodobnie znajdą się w kadrze mistrzów Hiszpanii na mecz z Baskami.

W związku z kontuzją numeru jeden w bramce giganta do kadry Barcelony powołany został Kochen. Młodzieżowy reprezentant Stanów Zjednoczonych ma pełnić rolę zmiennika Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz w lidze hiszpańskiej nadal pozostaje niepokonany.

Poza grą są także Fermin Lopez, Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Pozostali zawodnicy trenowali normalnie i są gotowi na niedzielne spotkanie.

Czytaj więcej: Real i Atletico gotowe do walki. Sprawdź, kto zagra w sobotnim hicie