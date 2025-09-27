Real i Atletico gotowe do walki. Sprawdź, kto zagra w sobotnim hicie

Hit La Liga: Real Madryt – Atletico Madryt. Jak mogą zagrać obie drużyny?
Real Madryt przystąpi do starcia, chcąc kontynuować passę bez porażki w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Do tej pory Królewscy mogą pochwalić się kompletem zwycięstw i 18 punktami na koncie. Atletico Madryt zgromadziło dotychczas dziewięć punktów.
Wyjściowy skład Realu ma się opierać na Thibaucie Courtoisie w bramce. Na bokach obrony mają wystąpić Dani Carvajal i Alvaro Carreras, a środek defensywy utworzą Dean Huijsen i Eder Militao. Zespół Xabiego Alonso zagra bez Antonio Rudigera i Trenta Alexandra-Arnolda.
Więcej niewiadomych jest w środku pola. Przede wszystkim w przypadku Jude’a Bellinghama, którego występ pozostaje niepewny. Na środku pola ma rządzić Aurelien Tchouameni, a na prawej pomocy najpewniej zagra Fede Valverde. Na lewej stronie może wystąpić Bellingham lub Arda Guler.
Atak Realu utworzą Franco Mastantuono, Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Z kolei w ofensywie Atletico odpowiedzialność za gole spocznie najpewniej na Antoine’ie Griezmannie i Julianie Alvarezie.
Jak zakończą się derby Madrytu?
- wygraną Atletico
- wygraną Realu Madryt
- remisem
0 Votes
W środku pola Atletico kluczową postacią będzie Koke. W obronie na środku za powstrzymanie Realu odpowiedzialni będą Clement Lenglet i Robin Le Normand.
Prawdopodobne składy na mecz Atletico – Real Madryt:
Atletico: Oblak – Hancko, Lenglet, Normand, Llorente, Gonzalez, Barrios, Koke, Simeone, Griezmann, Alvarez
Real: Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Guler, Valverde, Vinicius Junior, Mastantuono, Mbappe.
Czytaj więcej: Ancelotti wspominał Chelsea. Presja, Torres i decyzja właściciela