Barcelona rozwiała wątpliwości. Messi jeszcze poczeka na wielki powrót

Barcelona była łączona z organizacją wyjątkowego meczu z Interem Miami w 2027 roku. Według dziennika „AS” rozmowy między klubami w sprawie występu Lionela Messiego na Camp Nou w ogóle się nie rozpoczęły.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Barcelona nie zagra z Interem Miami o Puchar Gampera

Barcelona miała rozważać zaproszenie Interu Miami na mecz o Puchar Joana Gampera w 2027 roku. Taki scenariusz oznaczałby sentymentalny powrót Lionela Messiego na odnowione Spotify Camp Nou. Źródła w amerykańskim klubie zaprzeczyły jednak tym doniesieniom.

Według informacji „AS” między Barceloną i Interem Miami nie odbyły się żadne formalne ani nieformalne rozmowy. Nie ma również żadnej propozycji ani porozumienia dotyczącego rozegrania spotkania. Na razie cały temat pozostaje wyłącznie medialną spekulacją.

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Messi nadal jest mocno związany z Barceloną, w której spędził większość kariery. Jednocześnie jego relacje z obecnymi władzami klubu nie są już tak bliskie jak przed odejściem. Dodatkowo Argentyńczyk pozostaje związany kontraktem z Interem Miami do 2028 roku, dlatego wszelkie decyzje dotyczące meczów towarzyskich należą do amerykańskiego klubu.

Na ewentualny powrót Messiego na Camp Nou wpływ mogą mieć również zmiany w kalendarzu MLS. Od lata 2027 roku rozgrywki w Stanach Zjednoczonych mają zostać dostosowane do europejskiego systemu jesień–wiosna. Na razie jednak występ Interu Miami w meczu o Puchar Joana Gampera pozostaje jedynie możliwością, a nie tematem rzeczywistych negocjacji.