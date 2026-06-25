Barcelona rozwiała wątpliwości. Messi jeszcze poczeka na wielki powrót

13:04, 25. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona była łączona z organizacją wyjątkowego meczu z Interem Miami w 2027 roku. Według dziennika „AS” rozmowy między klubami w sprawie występu Lionela Messiego na Camp Nou w ogóle się nie rozpoczęły.

Lionel Messi
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Barcelona nie zagra z Interem Miami o Puchar Gampera

Barcelona miała rozważać zaproszenie Interu Miami na mecz o Puchar Joana Gampera w 2027 roku. Taki scenariusz oznaczałby sentymentalny powrót Lionela Messiego na odnowione Spotify Camp Nou. Źródła w amerykańskim klubie zaprzeczyły jednak tym doniesieniom.

Według informacji „AS” między Barceloną i Interem Miami nie odbyły się żadne formalne ani nieformalne rozmowy. Nie ma również żadnej propozycji ani porozumienia dotyczącego rozegrania spotkania. Na razie cały temat pozostaje wyłącznie medialną spekulacją.

BONUS 333 PLN za poprawny TYP NA GOLA Niemiec z Ekwadorem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Messi nadal jest mocno związany z Barceloną, w której spędził większość kariery. Jednocześnie jego relacje z obecnymi władzami klubu nie są już tak bliskie jak przed odejściem. Dodatkowo Argentyńczyk pozostaje związany kontraktem z Interem Miami do 2028 roku, dlatego wszelkie decyzje dotyczące meczów towarzyskich należą do amerykańskiego klubu.

Na ewentualny powrót Messiego na Camp Nou wpływ mogą mieć również zmiany w kalendarzu MLS. Od lata 2027 roku rozgrywki w Stanach Zjednoczonych mają zostać dostosowane do europejskiego systemu jesień–wiosna. Na razie jednak występ Interu Miami w meczu o Puchar Joana Gampera pozostaje jedynie możliwością, a nie tematem rzeczywistych negocjacji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości