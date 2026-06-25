Chelsea wyceniła Enzo Fernandeza. Real Madryt musi zapłacić fortunę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez dostępny za 140 milionów euro

Real Madryt należy do najbardziej aktywnych klubów podczas obecnego okna transferowego. Do zespołu z Santiago Bernabeu trafili już Marc Cucurella, Bernardo Silva oraz Ibrahima Konate, a w najbliższym czasie oficjalnie ogłoszone ma zostać także pozyskanie Denzela Dumfriesa. Mimo kilku głośnych transferów Królewscy nie zamierzają zwalniać tempa. Trener Jose Mourinho liczy na kolejne wzmocnienia, które pozwolą jego drużynie skutecznie rywalizować o najważniejsze trofea zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Portugalski szkoleniowiec poprosił działaczy o sprowadzenie nowego pomocnika, a na szczycie listy życzeń Realu Madryt znajduje się Enzo Fernandez. Jak poinformował Ekrem Konur, przedstawiciele hiszpańskiego giganta prowadzą już rozmowy z agentem zawodnika. Dogadanie się w sprawie kontraktu indywidualnego nie powinno stanowić większego problemu, bo 25-letni Argentyńczyk chce trafić do zespołu z La Ligi.

Znacznie trudniejsze może okazać się jednak osiągnięcie porozumienia z Chelsea. Według wspomnianego dziennikarza londyński klub wycenił swoją gwiazdę na około 140 milionów euro, czyli blisko 120 milionów funtów.

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Mistrz świata przeniósł się na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku z Benfiki Lizbona za kwotę mniej więcej 120 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 169 spotkań w barwach ekipy The Blues, zdobył 31 bramek oraz zanotował 30 asyst. Umowa środkowego pomocnika obowiązuje aż do 2032 roku, dlatego władze Chelsea nie mają presji związanej ze sprzedażą swojego lidera i zamierzają twardo negocjować warunki ewentualnego transferu.