Juventus rozmawia z Bologną. Szykują się dwa transfery

Juventus pracuje nad kolejnymi ruchami przed otwarciem letniego okna transferowego. Według Sky Sport rozmowy z Bologną mogą doprowadzić do dwóch ważnych transakcji.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lucumi celem Juventusu, Miretti może odejść

Juventus nie koncentruje się wyłącznie na sprowadzeniu Randala Kolo Muaniego. Dyrektor generalny Giovanni Carnevali prowadzi również rozmowy z Bologną. Priorytetem Starej Damy pozostaje Jhon Lucumi, który jest jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia środka obrony.

Kolumbijczyk ma kontrakt ważny do 2027 roku, a jego wartość jest szacowana na 20-25 milionów euro. Według Sky Sport Juventus traktuje go jako jedną z dwóch najważniejszych opcji do defensywy. Drugim kandydatem pozostaje Tarik Muharemović. Turyńczycy zachowali 50 procent udziału w przyszłej sprzedaży obrońcy do Sassuolo, co pozwoliłoby odkupić go za znacznie niższą kwotę.

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Równolegle Juventus pracuje nad sprzedażą Fabio Mirettiego. Pomocnik nie jest uznawany za kluczową postać projektu Luciano Spallettiego na kolejny sezon. Klub jest gotowy rozstać się z wychowankiem, aby poprawić sytuację finansową i wypracować zysk ze sprzedaży zawodników.

Bologna od kilku dni ponownie wyraża zainteresowanie Mirettim i wkrótce może rozpocząć oficjalne negocjacje. Piłkarz jest związany z Juventusem umową do 2028 roku, a jego wartość wynosi około 15 milionów euro. Według Sky Sport oba transfery pozostają formalnie oddzielnymi operacjami, jednak oba kluby analizują możliwość ich równoczesnego przeprowadzenia.