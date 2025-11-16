Barcelona rozważa zmianę nazwy Camp Nou. Chce uhonorować swoją legendę

Barcelona rozważa zmianę nazwy stadionu Camp Nou, by uhonorować Lionela Messiego. Według Marki klub analizuje tę możliwość po niespodziewanej wizycie Argentyńczyka na obiekcie Dumy Katalonii.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona planuje wyjątkowy hołd. Messi może zostać patronem stadionu

Lionel Messi odwiedził ostatnio Camp Nou. Wizyta wywołała ogromne emocje wśród kibiców Barcelony. Jedni potraktowali ją jako wyraz miłości do klubu. Inni zobaczyli w niej sygnał skierowany do obecnego zarządu. W każdym przypadku powrót Argentyńczyka do Barcelony, choćby symboliczny, znów stał się tematem numer jeden.

Barcelona od tego czasu zastanawia się, w jaki sposób uhonorować legendę klubu. Według Marki coraz poważniej mówi się o pomyśle, by nadać stadionowi imię Messiego. W katalońskiej prasie pojawiły się sugestie, że mogłaby to być nazwa Spotify Camp Nou Leo Messi. Dla wielu byłaby to naturalna decyzja, bo Argentyńczyk zdefiniował całą epokę w historii klubu.

Obecny zarząd uważa taki gest za ważny krok w odbudowywaniu relacji z Messim po jego trudnym odejściu w 2021 roku. Klub przypomina, że podobne wyróżnienia otrzymali globalni bohaterowie, tacy jak Pele, Maradona czy Cruyff. W tym kontekście nazwanie stadionu imieniem Messiego wydaje się jedynie kwestią czasu.

Decyzję musi jednak podjąć głosowanie socios. Hiszpańskie media podkreślają, że trudno byłoby wyobrazić sobie wynik inny niż aprobata. Messi pozostaje postacią absolutnie wyjątkową w Barcelonie i trudno znaleźć kibiców, którzy sprzeciwiliby się takiemu uhonorowaniu.

Barcelona rozważa także postawienie pomnika Messiego. To forma hołdu stosowana już wcześniej wobec klubowych ikon. Klub chce, by nowy symbol stanął w miejscu godnym zawodnika, który stał się twarzą całej ery w historii Blaugrany.

