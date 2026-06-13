Real rozważa szokujący scenariusz wobec swojego gwiazdora

Valverde może odejść z Realu Madryt
Federico Valverde jest jednym z symboli współczesnego Realu Madryt. Wszechstronny pomocnik regularnie występował na różnych pozycjach i przez ostatnie sezony należał do najbardziej zaufanych zawodników zespołu.
Według informacji przekazanych przez Miguela Serrano władze Realu nie wykluczają jednak sprzedaży piłkarza. Taki scenariusz miałby zostać rozważony w przypadku pojawienia się możliwości sprowadzenia zawodnika z absolutnego światowego topu.
Temat jest związany z planowaną przebudową środka pola. Coraz większą rolę w drużynie odgrywa Arda Guler. Ważną postacią pozostaje również Aurelien Tchouameni, a dodatkowo do zespołu dołączył Bernardo Silva. Rywalizacja o miejsce w składzie ma więc znacząco wzrosnąć.
Jose Mourinho podobno chciałby zatrzymać Valverde i nadal widzi go jako ważny element swojego projektu. Kierownictwo klubu analizuje jednak różne warianty związane z dalszym rozwojem kadry.
Źródło podaje, że sprzedaż Urugwajczyka mogłaby pomóc sfinansować transfer kolejnej wielkiej gwiazdy. W kontekście długoterminowych planów Realu wymieniane są między innymi nazwiska Michaela Olise oraz Erlinga Haalanda. Na razie nie trwają jednak zaawansowane rozmowy dotyczące tych piłkarzy.
Sam Valverde nie myśli o odejściu i chce kontynuować karierę w Madrycie. Według doniesień sytuację komplikują jednak napięcia wewnątrz szatni po jednym z incydentów treningowych z udziałem Tchouameniego.