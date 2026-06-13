Real rozważa szokujący scenariusz wobec swojego gwiazdora

11:26, 13. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Federico Valverde od lat należy do najważniejszych piłkarzy Realu Madryt. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że przyszłość Urugwajczyka nie jest już tak pewna, jak mogło się wydawać.

Florentino Perez
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Valverde może odejść z Realu Madryt

Federico Valverde jest jednym z symboli współczesnego Realu Madryt. Wszechstronny pomocnik regularnie występował na różnych pozycjach i przez ostatnie sezony należał do najbardziej zaufanych zawodników zespołu.

Według informacji przekazanych przez Miguela Serrano władze Realu nie wykluczają jednak sprzedaży piłkarza. Taki scenariusz miałby zostać rozważony w przypadku pojawienia się możliwości sprowadzenia zawodnika z absolutnego światowego topu.

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Temat jest związany z planowaną przebudową środka pola. Coraz większą rolę w drużynie odgrywa Arda Guler. Ważną postacią pozostaje również Aurelien Tchouameni, a dodatkowo do zespołu dołączył Bernardo Silva. Rywalizacja o miejsce w składzie ma więc znacząco wzrosnąć.

Jose Mourinho podobno chciałby zatrzymać Valverde i nadal widzi go jako ważny element swojego projektu. Kierownictwo klubu analizuje jednak różne warianty związane z dalszym rozwojem kadry.

Źródło podaje, że sprzedaż Urugwajczyka mogłaby pomóc sfinansować transfer kolejnej wielkiej gwiazdy. W kontekście długoterminowych planów Realu wymieniane są między innymi nazwiska Michaela Olise oraz Erlinga Haalanda. Na razie nie trwają jednak zaawansowane rozmowy dotyczące tych piłkarzy.

Sam Valverde nie myśli o odejściu i chce kontynuować karierę w Madrycie. Według doniesień sytuację komplikują jednak napięcia wewnątrz szatni po jednym z incydentów treningowych z udziałem Tchouameniego.