Real rozważa szokujący scenariusz wobec swojego gwiazdora

Federico Valverde od lat należy do najważniejszych piłkarzy Realu Madryt. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że przyszłość Urugwajczyka nie jest już tak pewna, jak mogło się wydawać.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Valverde może odejść z Realu Madryt

Federico Valverde jest jednym z symboli współczesnego Realu Madryt. Wszechstronny pomocnik regularnie występował na różnych pozycjach i przez ostatnie sezony należał do najbardziej zaufanych zawodników zespołu.

Według informacji przekazanych przez Miguela Serrano władze Realu nie wykluczają jednak sprzedaży piłkarza. Taki scenariusz miałby zostać rozważony w przypadku pojawienia się możliwości sprowadzenia zawodnika z absolutnego światowego topu.

Temat jest związany z planowaną przebudową środka pola. Coraz większą rolę w drużynie odgrywa Arda Guler. Ważną postacią pozostaje również Aurelien Tchouameni, a dodatkowo do zespołu dołączył Bernardo Silva. Rywalizacja o miejsce w składzie ma więc znacząco wzrosnąć.

Jose Mourinho podobno chciałby zatrzymać Valverde i nadal widzi go jako ważny element swojego projektu. Kierownictwo klubu analizuje jednak różne warianty związane z dalszym rozwojem kadry.

Źródło podaje, że sprzedaż Urugwajczyka mogłaby pomóc sfinansować transfer kolejnej wielkiej gwiazdy. W kontekście długoterminowych planów Realu wymieniane są między innymi nazwiska Michaela Olise oraz Erlinga Haalanda. Na razie nie trwają jednak zaawansowane rozmowy dotyczące tych piłkarzy.

Sam Valverde nie myśli o odejściu i chce kontynuować karierę w Madrycie. Według doniesień sytuację komplikują jednak napięcia wewnątrz szatni po jednym z incydentów treningowych z udziałem Tchouameniego.