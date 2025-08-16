FC Barcelona i Real Madryt w świetle opinii Lewandowskiego o nastolatkach

FC Barcelona w sobotę rozpoczyna nowy sezon La Liga. Przed spotkaniem z Mallorką Robert Lewandowski odniósł się do porównań Lamine Yamala do Franco Mastantuono z Realu Madryt.

Robert Lewandowski porównał talenty FC Barcelony i Realu Madryt

FC Barcelona ma ambitne plany związane z nową kampanią ligową. Robert Lewandowski podzielił się ostatnio swoją opinią na temat Lamine Yamala i Franco Mastantuono.

– Myślę, że nie można porównywać zawodników, zwłaszcza w tak młodym wieku. W piłce nożnej na młodych graczy często ciąży zbyt duża presja. Nie można zrzucać całej tej presji na ich barki, bo może ich to osłabić – mówił reprezentant Polski w rozmowie z ESPN.

– Najważniejsze pytanie brzmi, co się stanie, gdy będą mieli 25 lub 26 lat. Czy nadal będą grać na wysokim poziomie? Największym wyzwaniem jest utrzymanie tego poziomu przez 10, a nawet 15 lat – dodał Lewandowski.

Lamine Yamal ma kontrakt z Barceloną do 2031 roku, a jego rynkowa wartość szacowana jest na 200 milionów euro. Z kolei nowy nabytek Królewskich to 18-latek, który latem przeszedł do Realu za 45 milionów euro. Wcześniej młody Argentyńczyk reprezentował barwy River Plate. Mastantuono również z gigantem La Liga związał się kontraktem do 2031 roku.

W pierwszej kolejce La Liga Barcelona zmierzy się w sobotę, 16 sierpnia, z Mallorką o godzinie 19:30. Z kolei Real Madryt rozpocznie sezon kilka dni później, bo we wtorek, 19 sierpnia, od meczu z Osasuną, który rozpocznie się o godzinie 21:00.

