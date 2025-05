Barcelona pokonała Real. Szczęsny płakał po El Clasico [WIDEO]

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zalał się łzami po zwycięstwie w El Clasico

FC Barcelona wygrała wszystkie cztery mecze z Realem Madryt w sezonie 2024/2025. W niedzielę (11 maja) w spotkaniu, który prawdopodobnie rozstrzygnął kwestie mistrzostwa Hiszpanii podopieczni Hansiego Flicka odnieśli zwycięstwo (4:3). Sześć bramek padło już w pierwszej połowie, a Katalończycy odrobili straty z 0:2 na 4:2. Cały mecz rozegrał w bramce gospodarzy Wojciech Szczęsny.

Występ polskiego bramkarza rozpoczął się od poważnego błędu, ponieważ Szczęsny sprokurował rzut karny. W 5. minucie musiał wyciągać piłkę z siatki, ponieważ jedenastkę na bramkę wykorzystał Kylian Mbappe. Francuz pokonał go jeszcze dwukrotnie, kompletując hat-tricka.

Po końcowym gwizdku Wojciech Szczęsny mógł odetchnąć z ulgą, ponieważ Barcelona odniosła ważne zwycięstwo. Reakcję byłego reprezentanta Polski z wysokości trybun nagrał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl. Na filmie widać, że bramkarz po meczu usiadł na wysokości pola karnego, a na jego twarzy pojawiły się łzy szczęścia. „Wojciech Szczęsny płacze ze szczęścia po wygranym El Clasico. Niebywałe sceny. Ludzie skaczą po stołach, fiesta, a on kuca, patrzy i po prostu się wzrusza. Co to jest za historia” – napisał dziennikarz.

Wojciech Szczęsny płacze ze szczęścia po wygranym #ElClásico. Niebywałe sceny. Ludzie skaczą po stołach, fiesta, a on kuca, patrzy i po prostu się wzrusza. Co to jest za historia 🥹❤️ pic.twitter.com/tMHS6oAvQJ — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) May 11, 2025

Wszystko wskazuje na to, że Szczęsny lada moment będzie miał okazję do świętowania trzeciego trofeum w tym sezonie. Barcelona jest o krok od mistrzostwa Hiszpanii. Wcześniej Duma Katalonii mogła cieszyć się ze zwycięstwa w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii.