Kylian Mbappe wyprzedził Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców

FC Barcelona i Real Madryt rywalizują ze sobą w niedzielnym hitowym spotkaniu rozgrywek La Liga. Fantastyczne wejście w mecz zanotowali podopieczni Carlo Ancelottiego. Królewscy po 14. minutach prowadzili już 2:0, a na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Kylian Mbappe. Francuz najpierw pokonał Wojciecha Szczęsnego z rzutu karnego, a później wygrał z Polakiem sytuację sam na sam. W drugiej odsłonie 26-latek skompletował hat-tricka.

Kylian Mbappe tym samym wyprzedził już Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców La Liga. Polski napastnik długo zasiadał na pozycji lidera, ale ostatnie problemy zdrowotne sprawiły, że gracz FC Barcelony nie podwyższył swojego rezultatu goli. Wicemistrz świata natomiast jest w gazie i w niedzielę został obecnie najlepszym strzelcem ligi w tym sezonie.

W tym momencie Kylian Mbappe ma na koncie 27 trafień na ligowym podwórku. Robert Lewandowski z kolei 25-krotnie wpisywał się na listę strzelców. Do końca sezonu La Ligi jeszcze trzy spotkania i jeśli kapitan reprezentacji Polski wróci do składu FC Barcelony, to klasyfikacja bramek może jeszcze się zmienić.

Aktualna klasyfikacja strzelców La Liga 2024/2025