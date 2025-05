Szczęsny znowu to zrobił w El Clasico! Faul na Mbappe i rzut karny [WIDEO]

Wojciech Szczęsny sprokurował rzut karny w El Clasico. Bramkarz FC Barcelony w pierwszych minutach meczu faulował Kyliana Mbappe. Francuz podszedł do jedenastki, którą zamienił na gola.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny faulował Mbappe w polu karnym w El Clasico

FC Barcelona w niedzielę (11 maja) rywalizowała z Realem Madryt przed własną publicznością w ramach 35. kolejki La Ligi. W tym sezonie było to już czwarte El Clasico, a trzy poprzednie za każdym razem padły łupem Katalończyków. Tym razem początek ligowego klasyku nie rozpoczął się po myśli zespołu Hansiego Flicka. Już w 5. minucie spotkania Wojciech Szczęsny musiał wyciągać piłkę z siatki.

Polak niestety stratę gola zapisał na swoje konto, ponieważ chcąc ratować sytuację faulował w polu karnym Kyliana Mbappe. Cała akcja zaczęła się od koszmarnego błędu w obronie Pau Cubarsiego. Młody obrońca źle przyjął futbolówkę, która trafiła do napastnika Realu. Ten wypuścił ją nieco za daleko, przez co do akcji wkroczył Szczęsny. Były reprezentant spóźnił się z interwencją, a sędzia wskazał na wapno.

𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐖𝐘𝐊𝐎𝐑𝐙𝐘𝐒𝐓𝐔𝐉𝐄 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 🎯



Błąd 🇵🇱 Wojciecha Szczęsnego i wykorzystana jedenastka! ⚽️



Real Madryt na prowadzeniu w #ElClásico! 🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/n5oKpfJUZ3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 11, 2025

Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany, czyli Kylian Mbappe. Francuz oddał strzał w lewy róg, a Szczęsny wyczuł kierunek, lecz nie był w stanie udanie interweniować. Ostatecznie musiał wyciągać piłkę z siatki już po pięciu minutach gry.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy taki błąd Wojciecha Szczęsnego w barwach FC Barcelony. Wcześniej również w El Clasico z Realem Madryt zobaczył czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe poza polem karnym. Z kolei w starciach z Borussią Dortmund czy Benfiką w Lidze Mistrzów po jego faulu sędzia wskazywał na jedenasty metr boiska.