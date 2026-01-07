Tak Alonso mówi o Viniciusie. Trener Realu jasno postawił sprawę

Vinicius Junior to bez wątpienia wciąż ważna postać w Realu Madryt. Tymczasem w jednej z rozmów cytowanych przez Fabrizio Romano na temat Brazylijczyka głos zabrał Xabi Alonso.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso wciąż ceni Viniciusa Juniora

Vinicius Junior według medialnych spekulacji prędzej czy później może zmienić barwy klubowe i pożegnać się z Realem Madryt. Tymczasem ostatnio na temat zawodnika reprezentacji Brazylii ciekawą opinią podzielił się szkoleniowiec Los Blancos.

– Vinicius Junior będzie ważny. Potrzebujemy go w najlepszej formie, cieszącego się grą na boisku – przekonywał Xabi Alonso cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

– Kiedy to robi, daje nam przewagę. Musimy go odnaleźć. Jest dla nas fundamentalny – zaznaczył trener.

Brazylijski skrzydłowy ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2027 roku. Vinicius Junior trafił do Realu Madryt w lipcu 2018 roku. Kosztował wówczas 45 milionów euro. Zanim dołączył do jednej z czołowych ekip w Europie, bronił barw Flamengo Rio de Janeiro.

45-krotny reprezentant Brazylii w tym sezonie wystąpił łącznie w 25 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył osiem asyst. Ostatnio nie brakowało plotek na temat przyszłości zawodnika. Viníicius Junior był łączony między innymi z transferami do Chelsea lub Bayernu Monachium.

Tymczasem zespół brazylijskiego zawodnika już w czwartek, 8 stycznia, rozegra kolejny mecz. Tym razem Real zmierzy się w derbach z Atlético Madryt. Stawką spotkania będzie awans do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 20:00.