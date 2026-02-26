Barcelona wyczekuje tego ws. Camp Nou. Decyzja za zapaść wkrótce

Barcelona czeka na zgodę Rady Miasta, która pozwoli wpuścić na trybuny znacznie więcej kibiców. Jak donosi SPORT, klub ma nadzieję na otwarcie nowych sektorów podczas ligowego meczu z Sevillą.

UKKO Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Camp Nou pomieści więcej fanów. Barcelona czeka na zgodę

Władze Barcelony złożyły już wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania licencji na otwarcie kolejnych trybun na Camp Nou. Pozwolenie to ma zwiększyć pojemność obiektu do 62 tysięcy widzów poprzez otwarcie trybuny Gol Nord. Obecnie cała dokumentacja czeka na akceptację urzędników, co pozwoli na udostępnienie fanom około 14 tysięcy nowych miejsc.

Z jednej strony nowa trybuna nie zostanie otwarta na rewanżowy mecz Pucharu Króla z Atletico Madryt, z drugiej strony w klubie panuje duży optymizm, że uda się załatwić formalności przed 15 marca. To właśnie wtedy podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się u siebie z Sevillą.

Niewątpliwie obecność większej liczby sympatyków byłaby wsparciem dla zawodników hiszpańskiego giganta. Warto podkreślić, że tego samego dnia odbędą się również wybory na prezydenta klubu.

W rzeczywistości trybuny, o których mowa są już gotowe od pewnego czasu, jednak Rada Miasta ma różne wymogi bezpieczeństwa, dlatego cały proces dłuży się już od pewnego czasu.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że już podczas najbliższego meczu z Villarrealem uda się zwiększyć pojemność stadionu. Mimo to aktualnie to właśnie 15 marca jest bardziej realną datą.

