Barcelona z problemami kadrowymi. Flick uspokajał i chwalił Szczęsnego

Hansi Flick przed meczem Barcelony z Realem Sociedad dał do zrozumienia, że Wojciech Szczęsny zastąpi kontuzjowanego Joana Garcię. Niemiec pochwalił też Lamine Yamala.

Szczęsny zamiast Garcii. Flick dał jasny sygnał przed kluczowym meczem

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę na Montjuic z Realem Sociedad w ramach siódmej kolejki ligi hiszpańskiej. Spotkanie odbędzie się zaledwie kilka dni po starciu Katalończyków z Realem Oviedo, które przyniosło trenerowi Blaugrany sporo problemów. Kontuzji doznali Joan Garcia i Raphinha. Na temat kłopotów zdrowotnych tych zawodników wypowiedział się szkoleniowiec Barcy.

– Takie rzeczy mogą się zdarzyć i musimy się dostosować. To wyzwanie, ale mamy fantastyczny skład i na tym się koncentrujemy. Możemy kontrolować tylko to, co jest w naszych rękach. Nie chcemy się martwić o brak zawodników. Ci, którzy są dostępni, wykonają świetną robotę – przekonywał Hansi Flick cytowany przez klubowe media Barcelony.

Wszystko wskazuje na to, że Joana Garcię między słupkami zastąpi Wojciech Szczęsny. Flick pozwolił sobie na konkretną opinię na temat Polaka.

– W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy prawie każdy mecz i trzy tytuły. To fantastyczny bramkarz i nie mam co do niego żadnych wątpliwości – zaznaczył trener Barcelony.

Do kadry meczowej Barcy wraca też Lamine Yamal. O reprezentancie Hiszpanii również padły pochlebne słowa.

– Wszyscy wierzymy, że to idealny moment na powrót Lamine Yamala. Cieszymy się, że będzie dostępny w meczu z Realem Sociedad. Jeśli będzie na ławce rezerwowych, to znaczy, że jest gotowy do gry – powiedział Flick.

Po raz ostatni Barcelona z Realem Sociedad mierzyła się w marcu tego roku. Wówczas wygrała zdecydowanie (4:0).

