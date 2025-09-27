Barcelona z problemami kadrowymi. Flick uspokajał i chwalił Szczęsnego

Szczęsny zamiast Garcii. Flick dał jasny sygnał przed kluczowym meczem
FC Barcelona zmierzy się w niedzielę na Montjuic z Realem Sociedad w ramach siódmej kolejki ligi hiszpańskiej. Spotkanie odbędzie się zaledwie kilka dni po starciu Katalończyków z Realem Oviedo, które przyniosło trenerowi Blaugrany sporo problemów. Kontuzji doznali Joan Garcia i Raphinha. Na temat kłopotów zdrowotnych tych zawodników wypowiedział się szkoleniowiec Barcy.
– Takie rzeczy mogą się zdarzyć i musimy się dostosować. To wyzwanie, ale mamy fantastyczny skład i na tym się koncentrujemy. Możemy kontrolować tylko to, co jest w naszych rękach. Nie chcemy się martwić o brak zawodników. Ci, którzy są dostępni, wykonają świetną robotę – przekonywał Hansi Flick cytowany przez klubowe media Barcelony.
Wszystko wskazuje na to, że Joana Garcię między słupkami zastąpi Wojciech Szczęsny. Flick pozwolił sobie na konkretną opinię na temat Polaka.
– W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy prawie każdy mecz i trzy tytuły. To fantastyczny bramkarz i nie mam co do niego żadnych wątpliwości – zaznaczył trener Barcelony.
Do kadry meczowej Barcy wraca też Lamine Yamal. O reprezentancie Hiszpanii również padły pochlebne słowa.
– Wszyscy wierzymy, że to idealny moment na powrót Lamine Yamala. Cieszymy się, że będzie dostępny w meczu z Realem Sociedad. Jeśli będzie na ławce rezerwowych, to znaczy, że jest gotowy do gry – powiedział Flick.
Po raz ostatni Barcelona z Realem Sociedad mierzyła się w marcu tego roku. Wówczas wygrała zdecydowanie (4:0).
