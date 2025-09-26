Barcelona potwierdziła kontuzję gwiazdy. Kolejny dramat

FC Barcelona oficjalnie poinformowała, że Joan Garcia doznał urazu łąkotki. Bramkarz będzie teraz pauzował od czterech do sześciu tygodni.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joan Garcia wypada na kilka tygodni, szansa dla Wojciecha Szczęsnego

FC Barcelona zdobyła pełną pulę w czwartkowym spotkaniu przeciwko Realowi Oviedo (3:1). Mecz nie rozpoczął się po myśli Hansiego Flicka, ponieważ Katalończycy do przerwy przegrywali 0:1 po koszmarnym błędzie Joana Garcii. Po przerwie Duma Katalonii podkręciła tempo, odwracając losy spotkania. Jednego z goli strzelił rezerwowy Robert Lewandowski.

W piątek dziennikarz Gerard Romero z „Jijantes” poinformował o kontuzji nowego numeru jeden katalońskiego giganta. Garcia odniósł uraz podczas treningu. Informację teraz oficjalnie potwierdził klub w komunikacie. Okazało się, że 24-letni bramkarz doznał urazu łąkotki w lewym kolanie i przejdzie zabieg artroskopii. To oznacza, że Garcia będzie pauzował od czterech do sześciu tygodni.

Hiszpański golkiper wystąpił w wyjściowym składzie w siedmiu meczach Barcelony we wszystkich rozgrywkach i imponował formą, pomijając jedyny błąd w starciu z Realem Oviedo. Kontuzja Garcii sprawia że między słupki prawdopodobnie wskoczy Wojciech Szczęsny.

Barcelona w najbliższym czasie czeka wymagający terminarz, w tym mecze z Realem Sociedad, Paris Saint-Germain, Sevillą, Gironą, Olympiakosem Pireus czy Realem Madryt. El Clasico odbędzie się na Santiago Bernabeu już 26 października o godzinie 16:15. Z powodu poważnej kontuzji w ostatnim czasie wypadł także Gavi, którego powrót jest planowany za kilka miesięcy.