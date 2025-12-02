Barcelona osłabiona na mecz z Atletico! W kadrze zabrakło dwóch gwiazd

FC Barcelona podejmie przed własną publicznością Atletico Madryt. W kadrze na mecz nie znalazł się Ronald Araujo. Klub potwierdził również, że w spotkaniu nie zagra Frenkie De Jong.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Frenkie De Jong i Ronald Araujo

Araujo i De Jong poza kadrą Barcelony na mecz z Atletico

FC Barcelona po zwycięstwie z Alaves chce kontynuować dobrą passę i obronić fotel lidera La Liga. We wtorek wieczorem czeka ich arcytrudne spotkanie z Atletico Madryt. Nie dość, że goście mają na swoim koncie serię siedmiu zwycięstw z rzędu, to na dodatek Katalończycy przystąpią do spotkania w osłabionym składzie. W kadrze meczowej zabrakło dwóch kluczowych zawodników.

Pierwsza nieobecność to brak Ronalda Araujo, o czym było wiadomo już w poniedziałek. Urugwajczyk poprosił Barcelonę o wolne ze względu na problemy natury psychicznej. Kolejny z piłkarzy, który nie zagra z Atletico to Frenkie De Jong. Holender nie znalazł się w kadrze meczowej ze względu na gorączkę.

Kadra FC Barcelony na mecz z Atletico Madryt:

Bramkarze: Garcia, Szczęsny, Kochen

Obrońcy: Balde, Cubarsi, Christensen, Martin, Kounde, Garcia, Jofre

Pomocnicy: Pedri, Casado, Olmo, Bernal, Dro, Tommy

Napastnicy: Ferran, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Roony

De Jong był awizowany do gry w wyjściowej jedenastce, więc Hansi Flick będzie musiał na ostatni moment dokonać zmiany w składzie. Niewykluczone, że pod jego nieobecność od początku na murawie zobaczymy Marca Casado. Pod znakiem zapytania pozostaje także występ Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media są podzielone ws. wyboru dziewiątki.

Mecz Barcelona – Atletico rozpocznie się we wtorek (2 grudnia) o godzinie 21:00.