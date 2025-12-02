Lewandowski może nie zagrać! Przewidywane składy na mecz Barcelona – Atletico

FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt w hicie 19. kolejki La Liga. Pod znakiem zapytania stoi występ Roberta Lewandowskiego. Oto przewidywane składy na mecz Barcelona - Atletico.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Atletico

FC Barcelona we wtorek wieczorem będzie bronić fotelu lidera w rozgrywkach La Liga. Przed własną publicznością na Spotify Camp Nou zmierzą się w hicie 19. kolejki z Atletico Madryt. Spotkanie zostanie rozegrane wcześniej ze względu na późniejszy Superpuchar Hiszpanii. Pozostali uczestnicy turnieju, czyli Real Madryt i Athletic Bilbao zagrają swój mecz w środę (3 grudnia).

Na pewno w meczu z Atletico nie wystąpi Ronald Araujo, który zawiesił grę w bieżącym sezonie ze względu na kryzys natury psychicznej. Jego miejsce zajmie Eric Garcia, który stworzy parę stoperów z Pau Cubarsim. Na bokach mają zagrać Balde i Kounde.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądał środek pola. Tercet środkowych pomocników mają stworzyć Pedri, Dani Olmo i Frenkie De Jong. Znana jest również obsada skrzydeł, gdzie wystąpią Lamine Yamal i Raphinha. Największy znak zapytania to pozycja numer dziewięć, ponieważ nie wiadomo, czy zagra Robert Lewandowski. W Hiszpanii zdania są podzielone, ponieważ część mediów awizuje do gry reprezentanta Polski, a pozostali uważają, że zagra Ferran Torres.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Atletico wg. Mundo Deportivo:

Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde – Pedri, De Jong, Olmo – Yamal, Ferran, Raphinha

Atletico: Oblak – Pubila, Gimenez, Lenglet, Hancko – Koke, Baena, Barrios – Nico, Alvarez, Simeone