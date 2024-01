Jak Barca zareaguje po decyzji Xaviego? Składy na mecz z Osasuną

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona w środę zmierzy się z Osasuną w zaległym meczu ligowym

Będzie to pierwsze spotkanie po tym, jak Xavi ogłosił swoje odejście z drużyny po sezonie

Znamy już wyjściowe składy na to starcie

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna: wyjściowe składy

Xavi Hernandez w weekend zszokował, ujawniając, że zamierza odejść z FC Barcelony po sezonie. To było spore ryzyko, wyznać to w połowie kampanii. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy po takiej deklaracji zespół zacznie prezentować się lepiej, czy gorzej. Pierwszą odpowiedź otrzymamy już w środę wieczorem. O godzinie 19:00 mistrzowie Hiszpanii zmierzą się bowiem w zaległym ligowym meczu z Osasuną Pampeluna. Poznaliśmy już wyjściowe składy na to starcie.

Xavi ponownie postawił na Inakiego Penę, z wytęsknieniem czekając na powrót Marca-Andre ter Stegena. W obronie ujrzymy Joao Cancelo, Pau Cubarsiego, Ronalda Araujo i Julesa Kounde. Drugą linię stworzą Frenkie de Jong, Ilkay Guendogan oraz Pedri, zaś w ataku Roberta Lewandowskiego oskrzydlać będą Ferran Torres z Laminem Yamalem.

Z kolei Jagoba Arrasate w bramce wystawił Aitora Fernandeza. Przed nim zagrają Jesus Areso, Jorge Herrando, David Garcia, Unai Garcia i Johan Mojica. W pomocy wystąpią Aimar Oroz, Jon Moncayola i Lucas Torro. O zdobywanie bramek spróbują zaś zadbać Jose Arnaiz z Anti Budimirem.

Wyjściowe składy na mecz FC Barcelona – Osasuna Pampeluna:

FC Barcelona: Pena – Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo – de Jong, Guendogan, Pedri – Yamal, Lewandowski, Torres

Osasuna Pampeluna: Fernandez – Areso, Herrando, D. Garcia, U. Garcia, Mojica – Oroz, Monacyola, Torro – Arnaiz, Budimir

Początek spotkania już o godzinie 19:00.

