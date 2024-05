News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer jeden mecz od pobicia rekordu Benfiki

Bayer Leverkusen notuje wspaniały sezon, który na wiele lat zapisze się nie tylko w historii klubu, ale również światowego futbolu. Xabi Alonso i spółka wciąż mają szansę zakończyć sezon bez porażki. Po ostatnim zwycięstwie (5:1) z Eintrachtem Frankfurt przedłużyli pasmo meczów bez porażki do czterdziestu ośmiu spotkań. Taki wynik oznacza, że Aptekarze wyrównali rekord Benfiki, która identyczną serię zaliczyła pomiędzy grudniem 1963 roku a lutym 1965 roku.

Hiszpański szkoleniowiec za grę zespołu oraz wyniki przez nich osiągane zbiera zasłużone pochwały. Warto odnotować, że w 48. rozegranych meczach Bayer strzelił aż 134 bramki. Średnio daje im to aż 2,79 gola na mecz. Drużyna z BayArena wspaniały sezon ukoronowała zdobyciem historycznego, ponieważ pierwszego dla klubu mistrzostwa Niemiec. Tym samym przerwała dominację Bayernu Monachium, który dzierżył mistrzostwo nieprzerwanie od jedenastu lat.

Jeśli podopieczni Xabiego Alonso w najbliższym meczu przeciwko AS Romie nie przegrają, to pobiją rekord Benfiki w liczbie meczów bez porażki. Aptekarze w rewanżowym meczu Ligi Europy będą bronić na własnym stadionie dwubramkowej zaliczki z pierwszego spotkania. Jeśli uda im się awansować do wielkiego finału, zagrają w nim z kimś z pary Marsylia/Atalanta. W sezonie 1987-88 na arenie europejskiej triumfowali w rozgrywkach Pucharu UEFA, którego Liga Europy jest kontynuacją.