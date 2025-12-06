Barcelona odzyskała dwóch zawodników. Dostali zielone światło po kontuzji

Frenkie De Jong i Fermin Lopez znaleźli się w kadrze na mecz Real Betis - FC Barcelona. Dla kibiców Blaugrany to świetna wiadomość, ponieważ obaj piłkarze ostatnio nie mogli grać z powodów zdrowotnych.

De Jong i Fermin dostali zielone światło do gry

FC Barcelona w ostatnim meczu nie mogła skorzystać z kilku zawodników, którzy byli kontuzjowani. Z Atletico Madryt nie zagrali m.in. Frenkie De Jong, który miał gorączkę oraz Fermin Lopez, który zmagał się z urazem mięśniowym. W sobotę przeciwko Realowi Betis obaj będą do dyspozycji trenera. Zarówno Holender, jak i Hiszpan znaleźli się w kadrze meczowej.

Powrót obu piłkarzy to dobra wiadomość, zwłaszcza że podczas ostatniego spotkania kontuzji doznał Dani Olmo. Ponadto niedostępny wciąż jest Gavi. Kilka dni temu sezon zawiesił Ronald Araujo, który poprosił klub o wolne ze względu na problem natury psychicznej.

Barcelona w drodze do Andaluzji napotkała pewne problemy, które spowodowały opóźnienie. Ze względu na dużą mgłę ich lot został przesunięty o godzinę. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30, a mecz odbędzie się na Estadio de La Cartuja.

Kadra FC Barcelony na mecz z Realem Betis:

Bramkarze: Garcia, Szczęsny, Aller

Obrońcy: Balde, Cubarsi, Christensen, Martin, Kounde, Garcia, Jofre

Pomocnicy: Pedri, Casado, Fermin, De Jong, Bernal, Dro, Tommy

Napastnicy: Ferran, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Roony

Po 15. kolejkach w La Liga podopieczni Hansiego Flicka zajmują 1. miejsce w tabeli La Liga. Real Madryt jest tuż za ich plecami ze stratą tylko jednego punktu. Z kolei Real Betis rozegrał o jeden mecz mniej i zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 24 punktów.