Flick został zawieszony na El Clasico. Barcelona nie odpuszcza

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona walczy o Flicka

Barcelona próbuje wszystkiego, żeby umożliwić Hansiemu Flickowi obecność na ławce podczas nadchodzącego El Clasico z Realem Madryt. Trener Blaugrany został ukarany czerwoną kartką w meczu z Gironą za nieodpowiednie zachowanie wobec sędziego. To skutkuje zawieszeniem przynajmniej na jedno spotkanie. Klub złożył odwołanie, które odrzucono, a następnie zwrócił się do Komisji Apelacyjnej.

Decyzja została jednak podtrzymana. W związku z tym Barcelona rozważa ostatnią możliwość, czyli skierowanie sprawy do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

Klub ma jednak świadomość, że szanse na powodzenie są niewielkie. Proces wymaga błyskawicznego działania, ponieważ spotkanie z Realem odbędzie się już w niedzielę. Problem w tym, że formalności i procedury mogą zająć więcej czasu.

Na razie wszystko wskazuje na to, że niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł poprowadzić swojej drużyny w trakcie hitowego spotkania. W takiej sytuacji zespół poprowadzi asystent Flicka, Marcus Sorg, który jak informuje dziennikarz Gerard Romero, ma pojawić się na przedmeczowej konferencji prasowej.

