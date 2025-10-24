Flick został zawieszony na El Clasico. Barcelona nie odpuszcza

10:28, 24. października 2025 14:27, 24. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo / Gerard Romero

FC Barcelona wciąż walczy o cofnięcie zawieszenia Hansiego Flicka. Jak donosi Mundo Deportivo, odwołanie katalońskiego klubu zostało ponownie odrzucona przez Komisję Apelacyjną.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona walczy o Flicka

Barcelona próbuje wszystkiego, żeby umożliwić Hansiemu Flickowi obecność na ławce podczas nadchodzącego El Clasico z Realem Madryt. Trener Blaugrany został ukarany czerwoną kartką w meczu z Gironą za nieodpowiednie zachowanie wobec sędziego. To skutkuje zawieszeniem przynajmniej na jedno spotkanie. Klub złożył odwołanie, które odrzucono, a następnie zwrócił się do Komisji Apelacyjnej.

Decyzja została jednak podtrzymana. W związku z tym Barcelona rozważa ostatnią możliwość, czyli skierowanie sprawy do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

Klub ma jednak świadomość, że szanse na powodzenie są niewielkie. Proces wymaga błyskawicznego działania, ponieważ spotkanie z Realem odbędzie się już w niedzielę. Problem w tym, że formalności i procedury mogą zająć więcej czasu.

Na razie wszystko wskazuje na to, że niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł poprowadzić swojej drużyny w trakcie hitowego spotkania. W takiej sytuacji zespół poprowadzi asystent Flicka, Marcus Sorg, który jak informuje dziennikarz Gerard Romero, ma pojawić się na przedmeczowej konferencji prasowej.

Zobacz także: Xabi Alonso ugiął się ws. odejścia gwiazdy. Real straci zawodnika

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal
Yamal dostał ostrzeżenie. Flick nie będzie tego dłużej tolerować
Pedri
Pedri zgodził się na wielki transfer! Barcelona planuje hit
Hansi Flick
Barcelona ma problem. Gwiazda nie pojawiła się na treningu przed El Clasico