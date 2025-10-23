Kiedy Lewandowski wróci do gry? Klub nie zdradził, ale wygadał się Peszko

Robert Lewandowski z powodu kontuzji nie będzie mógł zagrać w El Clasico. Sławomir Peszko w rozmowie z Kanałem Sportowym zdradził natomiast, kiedy Polak ma wrócić do gry.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kiedy Robert Lewandowski wróci do gry? Padła konkretna data

Robert Lewandowski wypadł z gry z powodu kontuzji po zgrupowaniu reprezentacji Polski. Doświadczony napastnik nie będzie mógł wystąpić w starciu FC Barcelony z Realem Madryt. Tymczasem w rozmowie z Kanałem Sportowym ciekawą nowiną podzielił się Sławomir Peszko, prywatnie przyjaciel Lewandowskiego.

– Lewy nie zagra w niedzielę, ale w następnej kolejce ligowej będzie już gotowy. Nieoficjalnie ma być gotowy po meczu z Realem. Na pewno będzie gotowy na mecz z Holandią – przekonywał były reprezentant Polski w audycji „Bitwa o Europę”.

Wierząc słowom byłego piłkarza, Lewandowski ma być do dyspozycji trenera Hansiego Flicka na starcie z Elche. To spotkanie odbędzie się 2 listopada o godzinie 18:30.

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to przed kapitanem reprezentacji Polski, do kolejnej przerwy na mecze międzypaństwowe, pozostaną jeszcze trzy spotkania do rozegrania. Lewandowski być może wystąpi też przeciwko Club Brugge czy Celcie Vigo.

Tymczasem już 14 listopada odbędzie się spotkanie dziewiątej kolejki fazy grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata. Polska na PGE Narodowym w Warszawie zmierzy się wówczas z Holandią. Kilka dni później Biało-czerwonych czeka z kolei potyczka z Maltą, w której drużyna Jana Urbana będzie mogła postawić kropkę nad „i” przy awansie do baraży.

