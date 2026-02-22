Barcelona nie może zmarnować prezentu od Realu

07:55, 22. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona znów ma realną szansę wrócić na pozycję lidera La Liga. Porażka Realu Madryt w Pampelunie otworzyła Blaugranie drogę do odzyskania pierwszego miejsca.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona vs Levante: szansa na lidera po wpadce Real Madryt

FC Barcelona jeszcze tydzień temu patrzyła na plecy Realu Madryt po przegranej z Gironą. Sytuacja zmieniła się błyskawicznie. Królewscy ulegli Osasunie w Pampelunie, a decydujący gol padł w doliczonym czasie gry po poważnym błędzie Ceballosa. Tym samym zespół Hansiego Flicka może wrócić na szczyt tabeli, jeśli pokona Levante na własnym stadionie.

Rywal wydaje się sprzyjający. Levante znajduje się w strefie spadkowej i nie wygrał od czterech kolejek. Co więcej, nigdy nie zwyciężył na Spotify Camp Nou. To jednak moment, w którym Barcelona nie może pozwolić sobie na potknięcie. Strata punktów oznaczałaby zmarnowanie okazji, którą podarował jej bezpośredni konkurent.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Flick doskonale zdaje sobie sprawę, że ostatnie dwa mecze pozostawiły niedosyt. Porażki z Atletico w Pucharze oraz z Gironą w lidze skomplikowały sytuację. Teraz jednak pojawiło się nowe otwarcie. Dodatkowym wzmocnieniem może być powrót Pedriego. Pomocnik wrócił do kadry po miesięcznej przerwie i może dostać pierwsze minuty. Jego obecność w środku pola często przekłada się na większą kontrolę i tempo gry.

W Madrycie nastroje są odmienne. Zespół Alvaro Arbeloi musi łączyć walkę w lidze z rywalizacją w fazie play-off Ligi Mistrzów. Rotacje zastosowane w Pampelunie nie przyniosły efektu, a kalendarz pozostaje napięty. Barcelona po meczu z Levante będzie miała tydzień na przygotowania do kolejnego spotkania.

Barcelona – Levante: przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, De Jong, Eric Garcia, Fermin, Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Manu Sanchez, Ola Sagasti, Raghouber, Alvarez, Tunde, Cortes, Etta Eyong.

Zobacz również: FC Barcelona – Levante UD: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2026)