FC Barcelona – Levante UD, typy i przewidywania
Przed nami mecz 25. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona zmierzy się z Levante UD. Duma Katalonii z 58 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, ale ma szansę wskoczyć na fotel lidera po niespodziewanej porażce Realu Madryt z Osasuną Pampeluna (1:2). Natomiast Żaby z 18 oczkami znajdują się obecnie na 19. pozycji w stawce. Pojedynek zapowiada się emocjonująco zarówno w kontekście wyścigu o mistrzostwo, jak i walki o utrzymanie. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą niedzielę, 22 lutego o godzinie 16:15.
Uważam, iż Robert Lewandowski wybiegnie w podstawowym składzie Barcelony. Liczę, że nasz rodak wpisze się na listę strzelców. Mój typ: Robert Lewandowski zdobędzie bramkę.
FC Barcelona – Levante UD, sytuacja kadrowa
W spotkaniu między Barceloną a Levante w drużynie gospodarzy zabraknie Gaviego i Andreasa Christensena. W ekipie gości nie zagrają natomiast Kervin Arriaga, Roger Brugue, Unai Elgezabal Udondo oraz Pablo Martinez Andres. Oba zespoły przystąpią więc do jutrzejszego pojedynku osłabione, choć przyjezdni z Walencji są w dużo gorszej sytuacji.
FC Barcelona – Levante UD, ostatnie wyniki
Obie drużyny są w bardzo słabej formie, ponosząc porażki w dwóch ostatnich spotkaniach. FC Barcelona uległa Gironie 1:2 w La Lidze oraz Atletico Madryt 0:4 w Pucharze Króla. Z kolei Levante UD rywalizowało tylko na ligowym podwórku, gdzie przegrało 0:1 z Villarrealem i 0:2 z Valencią.
FC Barcelona – Levante UD, historia
W pięciu poprzednich meczach pomiędzy Barceloną a Levante ekipa Dumy Katalonii wygrała czterokrotnie i raz padł remis. To oznacza, że zespół Żab nie zanotował żadnego zwycięstwa w tych starciach. Bilans ten wyraźnie pokazuje przewagę drużyny Blaugrany w bezpośredniej rywalizacji.
FC Barcelona – Levante UD, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują dużo lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.10, typ na zwycięstwo Levante to mniej więcej 20.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 10.00. Zarejestruj się u bukmachera STS z naszym kodem GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
FC Barcelona – Levante UD, przewidywane składy
Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Fermin, De Jong – Yamal, Olmo, Raphinha – Lewandowski
Levante: Ryan – Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez – Olasagasti, Raghouber – Tunde, Alvarez, Romero – Eyong
FC Barcelona – Levante UD, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Barceloną a Levante w ramach 25. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą niedzielę, 22 lutego o godzinie 16:15.
