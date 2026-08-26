Niedawno trafiał w Bundeslidze, teraz zagra w Termalice! [NASZ NEWS]

Bruk-Bet Termalica spadł z Ekstraklasy, a początek sezonu w 1. lidze ma nieudany. Mamy jednak dobre informacje dla kibiców "Słoni" - nadchodzą wzmocnienia! W klubie pojawi się zawodnik z wielkim doświadczeniem z niemieckich boisk.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Nikola Dovedan

Nie tak miało być

Bruk-Bet Termalica Nieciecza dość przeciętnie zaczął obecny sezon 1. ligi. Spadkowicz z Ekstraklasy zajmuje po pięciu kolejkach dopiero jedenaste miejsce, mając na koncie jedynie sześć punktów. Na pewno nie odpowiada to ambicjom właścicielom klubu, którzy zdążyli już przecież dłużej poznać smak Ekstraklasy.

Tak czy inaczej Termalica potrzebuje wzmocnień i wszystko wskazuje na to, że takowe nadchodzą. Z naszych informacji wynika, że Bruk-Bet realizuje bardzo ciekawy transfer. Otóż jak ustaliliśmy, nowym piłkarzem tego klubu ma zostać Nikola Dovedan!

To doświadczony, 32-letni Austriak, który gra na pozycji cofniętego napastnika, ale może też się pojawiać na skrzydle. Dovedan ma duże doświadczenie z poważnych boisk, jeszcze stosunkowo niedawno grał w Bundeslidze!

Trafił nawet RB Lipsk

Ale po kolei. Za młodu Dovedan trenował w akademii Red Bull Sabzurg, skąd został wypożyczony do satelickiego klubu tego koncernu, czyli do FC Liefering. Następnie przeniósł się do LASK, potem był jeszcze Altach i wyjazd do Niemiec, do Heidenheim.

Następnie jego szlak wiódł przez 1. FC Nuernberg, Austrię Wiedeń, ponownie Heindeheim, turecki Karagumruk i grecki Iraklis Saloniki (ostatni sezon).

Powyższe występy pozwoliły mu zebrać duże doświadczenie, zwłaszcza mamy tu na myśli okres niemiecki. Na boiskach 1. Bundesligi Dovedan pojawił się 21 razy, strzelając 3 gole (sezon 2023/2024). To były bramki strzelone Unionowi Berlin, RB Lipsk i Darmstadt 98. Do tego 10 występów i 4 trafienia w Pucharze Niemiec, w tym przeciw Bayerowi Leverkusen.



W 2. Bundeslidze to już 151 występów, 26 bramek i 20 asyst. Austriacka Bundesliga to 52 mecze, 11 trafień i 13 asyst. Dovedan grał też kiedyś w kadrze Austrii do lat 21, notując 2 gole w 16 meczach.

Austriak wygląda więc na solidne wzmocnienie „Słoni”, które na pewno mają ambicję, aby piąć się w górę tabeli.