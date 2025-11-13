Barcelona dostała kapitalną wiadomość! Gwiazda może wrócić do gry po kontuzji

Pedri może wrócić do gry szybciej, niż przewidywano. Jak podaje AS, zawodnik Barcelony robi ogromne postępy i może pojawić się na murawie już po przerwie reprezentacyjnej.

Mohammed Hammou / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedri wraca do zdrowia

Kontuzja Pedriego była jednym z największych ciosów dla Hansiego Flicka i całej Barcelony w tym sezonie. Pomocnik, który od początku rozgrywek był kluczową postacią Blaugrany, miał pauzować nawet sześć tygodni z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Dla niemieckiego szkoleniowca był to spory problem, zwłaszcza że w tym samym czasie z gry wypadli także Raphinha, Robert Lewandowski czy Ferran Torres.

Hiszpański gigant przechodził przez trudny okres, jednak teraz pojawiły się bardzo dobre informacje. Jak podaje „AS” 22-latek wraca do zdrowia w zaskakującym tempie i jego powrót może nastąpić wcześniej, niż zakładano.

Klub zachowuje jednak ostrożność po wcześniejszych problemach z Raphinhą, który doznał nawrotu urazu tuż przed El Clasico. Tym razem sztab medyczny Blaugrany nie zamierza ryzykować, mimo że zawodnik czuje się coraz lepiej.

Według doniesień pomocnik z Wysp Kanaryjskich będzie gotowy na spotkanie z Atletico Madryt, które odbędzie się 2 grudnia. Istnieje jednak szansa, że Hiszpan znajdzie się w kadrze meczowej już na starcie z Athletic Bilbao tuż po przerwie reprezentacyjnej.

Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach w zależności od tego, jak organizm piłkarza zareaguje na kolejne treningi. Pedri jest jednym z najważniejszych zawodników Barcelony i jego powrót może znacząco wpłynąć na grę drużyny.

