Barcelona dostała kapitalną wiadomość! Gwiazda może wrócić do gry po kontuzji

Pedri wraca do zdrowia
Kontuzja Pedriego była jednym z największych ciosów dla Hansiego Flicka i całej Barcelony w tym sezonie. Pomocnik, który od początku rozgrywek był kluczową postacią Blaugrany, miał pauzować nawet sześć tygodni z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Dla niemieckiego szkoleniowca był to spory problem, zwłaszcza że w tym samym czasie z gry wypadli także Raphinha, Robert Lewandowski czy Ferran Torres.
Hiszpański gigant przechodził przez trudny okres, jednak teraz pojawiły się bardzo dobre informacje. Jak podaje „AS” 22-latek wraca do zdrowia w zaskakującym tempie i jego powrót może nastąpić wcześniej, niż zakładano.
Klub zachowuje jednak ostrożność po wcześniejszych problemach z Raphinhą, który doznał nawrotu urazu tuż przed El Clasico. Tym razem sztab medyczny Blaugrany nie zamierza ryzykować, mimo że zawodnik czuje się coraz lepiej.
Według doniesień pomocnik z Wysp Kanaryjskich będzie gotowy na spotkanie z Atletico Madryt, które odbędzie się 2 grudnia. Istnieje jednak szansa, że Hiszpan znajdzie się w kadrze meczowej już na starcie z Athletic Bilbao tuż po przerwie reprezentacyjnej.
Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach w zależności od tego, jak organizm piłkarza zareaguje na kolejne treningi. Pedri jest jednym z najważniejszych zawodników Barcelony i jego powrót może znacząco wpłynąć na grę drużyny.
