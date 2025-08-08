Barcelona z kolejnym problemem. Gwiazdor opuścił trening

Barcelona zagra w najbliższą niedzielę (10 sierpnia) z Como 1907 w Pucharze Joana Gampera. Jak donosi dziennik "Sport", Dani Olmo nie trenował z zespołem przed tym spotkaniem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo nie trenował przed Pucharem Joana Gampera

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu La Liga, w którym będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Podczas przedsezonowego tournee w Azji zespół prowadzony przez Hansiego Flicka zaprezentował się z dobrej strony, wygrywając trzy spotkania. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski, który ma ważny kontrakt z katalońskim klubem do czerwca 2026 roku.

Pozytywną atmosferę wokół drużyny zakłócają rosnące problemy zdrowotne. Klub oficjalnie poinformował, że Lewandowski ma problem z mięśniem dwugłowym uda, co wyklucza go z udziału w niedzielnym meczu o Puchar Joana Gampera. Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia, a rywalem Blaugrany będzie włoskie Como 1907 z Serie A.

To ostatni sprawdzian Barcelony przed inauguracją sezonu ligowego, ale Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich kluczowych zawodników. Jak donosi dziennik „Sport”, Dani Olmo nie wziął udziału w ostatnim treningu z powodu przeciążenia mięśniowego. Reprezentant Hiszpanii trenował indywidualnie, a jego występ przeciwko Como stoi pod dużym znakiem zapytania.

Na liście niepewnych występu znajduje się także Ferran Torres, który również zmaga się z problemami zdrowotnymi. W obliczu absencji Flick będzie musiał sięgnąć po zmienników i przetestować inne ustawienia taktyczne. Mimo przeciwności, starcie z Como będzie ważnym testem dla drużyny i ostatnią okazją, by dopracować szczegóły przed początkiem rywalizacji o ligowe punkty. Barcelona zainauguruje sezon wyjazdowym starciem z RCD Mallorca (16 sierpnia, godz. 19:30).