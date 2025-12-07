Barcelona czeka na powrót Olmo. W tym meczu zagra

Barcelona może już na początku stycznia odzyskać Daniego Olmo. Według Sportu Hiszpan jest coraz bliżej powrotu do gry i może wystąpić w derbach z Espanyolem 3 stycznia, o ile końcowa faza rehabilitacji przebiegnie bez komplikacji.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo wróci do gry na mecz z Espanyolem

Dani Olmo doznał bolesnego zwichnięcia lewego barku po niefortunnym upadku w meczu z Atletico Madryt. Po oddaniu strzału zobaczył piłkę w siatce, lecz radość trwała tylko chwilę. Ból okazał się zbyt silny, a koledzy natychmiast wezwali sztab medyczny.

Olmo trafił na listę kontuzjowanych w najgorszym możliwym momencie. Pod wodzą Flicka notował świetne występy. Zagrał od pierwszej minuty przeciwko Alaves i Atletico, zdobywając trzy gole w dwóch spotkaniach. Jego forma rosła, a rola w ofensywie Blaugrany stawała się coraz ważniejsza.

Barcelona szybko potwierdziła, że pomocnik będzie pauzował około miesiąca. Teraz w klubie panuje ostrożny optymizm. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, Olmo powinien być gotowy na derby z Espanyolem.

Klub nie zamierza jednak przyśpieszać powrotu. Sztab medyczny stosuje zachowawcze podejście i pilnuje, by ryzyko nawrotu urazu było minimalne. Operacji udało się uniknąć, ale priorytetem pozostaje pełna stabilność barku.

Ewentualny uraz w tym samym miejscu mógłby mieć poważne skutki. Sezon Olmo byłby zagrożony, a konsekwencje odczuwalne także w dłuższej perspektywie. Dlatego Barcelona działa rozważnie. Jeśli pomocnik wróci do gry w derbach, będzie to znak, że jego rehabilitacja przebiegła perfekcyjnie.

Zobacz również: Messi zaliczył magiczny sezon w Miami. Zdobył 48. trofeum