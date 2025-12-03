Barcelona straciła gwiazdę do końca roku. Poważny cios dla giganta

15:27, 3. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  FC Barcelona

Barcelona potwierdziła, że Dani Olmo doznał zwichnięcia lewego barku w hicie z Atletico Madryt. Przerwa w grze hiszpańskiego pomocnika wyniesie około miesiąc.

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo kontuzjowany, kłopot Hansiego Flicka

FC Barcelona we wtorek pokonała w hicie 19. kolejki La Liga Atletico Madryt (3:1) na Spotify Camp Nou. Bramki dla Dumy Katalonii zdobyli Raphinha, Dani Olmo oraz Ferran Torres. Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego i został zmieniony w 67. minucie. Dzięki zwycięstwu aktualni mistrzowie Hiszpanii umocnili się na pozycji lidera, mając cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.

W środę klub potwierdził jednak fatalne wieści. Dani Olmo doznał zwichnięcia lewego barku i będzie wyłączony z gry na około miesiąc. Hiszpan nabawił się urazu podczas starcia z Rojiblancos, a w 66. minucie musiał opuścić boisko. Zastąpił go Marcus Rashford, który przebywa w katalońskim klubie na rocznym wypożyczeniu z Manchesteru United.

Kontuzja oznacza, że Olmo opuści najbliższe mecze z Realem Betis, Eintrachtem Frankfurt, Osasuną Pampeluna oraz Villarrealem. Nadal nie wiadomo, czy zdoła wrócić na czas na Superpuchar Hiszpanii, zaplanowany na styczeń 2026 roku. W obecnym sezonie 27-latek rozegrał 17 spotkań, zdobył cztery gole i zanotował dwie asysty. Do Barcelony trafił latem 2024 roku z RB Lipsk za 55 milionów euro.

Kolejne ligowe wyzwanie przed podopiecznymi Hansiego Flicka już 6 grudnia o godzinie 18:30. Barca zagra na wyjeździe z Realem Betis na Estadio de La Cartuja w ramach 15. kolejki La Liga.

