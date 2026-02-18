Barcelona chce pogodzić się z Messim. Nad planem pracowali od lat

14:23, 18. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Nacho Jimenez

FC Barcelona za mniej niż miesiąc wybierze prezydenta na kolejne pięć lat. Faworytami są Joan Laporta i Victor Font. Ten drugi ma zaprezentować niebawem plan, nad którym pracował od lat. Dotyczy on poprawy relacji na linii Blaugrana - Leo Messi.

Lionel Messi
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Font: Barcelona ma plan, jak pogodzić się z Messim

Joan Laporta przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję prezydenta FC Barcelony. W marcu 2021 roku hiszpański działacz wygrał wybory, powracając do klubu po prawie jedenastu latach przerwy. Wcześniej pracował na tym samym stanowisku w latach 2003-2010. Co ciekawe, w tegorocznych wyborach jego kontrkandydatem ponownie będzie Victor Font, z którym wygrał pięć lat temu.

W poprzednim głosowaniu Laporta wygrał ogromną różnicą głosów. Uzyskał aż 58% poparcia przy 31% głosów dla konkurenta. Victor Font raz jeszcze rzucił wyzwanie 63-latkowi wyzwanie, obiecując kibicom Barcelony przysłowiowe złote góry. W jednym z wywiadów zdradził, że możliwe jest, aby latem na Camp Nou trafił Erling Haaland lub Julian Alvarez.

W środę (18 lutego) Font przedstawił swój projekt sportowy, na którego czele staną Francesc Cos, Carles Planchart i Albert Puig. Działacz zdradził, że jeśli wygra Barcelona, nie będzie miała dyrektora sportowego, a zespół ds. zarządzania sportem. Poruszył także wątek Leo Messiego, co zacytował dziennikarz Nacho Jimenez. „W najbliższych dniach przedstawimy propozycję, nad którą pracowaliśmy od lat, aby pojednać się z Messim” – zapowiedział.

Kogo byś wolał w roli prezydenta FC Barcelony?

  • Joan Laporta
  • Victor Font
  • ktoś inny
  • Joan Laporta
  • Victor Font
  • ktoś inny

0 Votes

Przypomnijmy, że Messi odchodził z Barcelony w 2021 roku, gdy jego kontrakt dobiegł końca. Jego relacje z Laportą były dalekie od dobrych. Argentyńczyk, jak i jego otoczenie ma duży żal do prezydenta Dumy Katalonii za brak przedłużenia umowy.

Wybory w Barcelonie odbędą się 15 marca 2026 roku. Kandydat, który wygra, zostanie prezydentem katalońskiego klubu na lata 2026-2031. Na ten moment wydaje się, że większe szanse ma obecny sternik Blaugrany, czyli Joan Laporta.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź