Haaland lub Alvarez są możliwi w Barcelonie! Zapowiedzieli wielki transfer

Erling Haaland lub Julian Alvarez to nazwiska, jakie łączy się z FC Barceloną od dawna. Victor Font w rozmowie z Mundo Deportivo zdradził, że jeden z nich trafi na Camp Nou. Warunkiem jest fakt, że wcześniej musi wygrać wybory prezydenckie.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland lub Alvarez są możliwi – zapewnia kandydat na prezydenta Barcelony

FC Barcelona za nieco ponad miesiąc zorganizuje wybory prezydenckie w klubie. O tym, kto zostanie wybrany, dowiemy się dokładnie 15 marca. W grze jest dwóch kandydatów: Joan Laporta, czyli obecny sternik Katalończyków oraz Victor Font. Ten drugi udzielił krótkiego wywiadu dziennikowi Mundo Deportivo, w którym zapowiedział w przypadku zwycięstwa wielki transfer.

Okazuje się, że Erling Haaland lub Julian Alvarez mogą trafić na Camp Nou. Zdaniem kandydata na prezydenta transfer jednego z nich jest bardzo możliwy. Nie da się ukryć, że taka wypowiedź może być też powiązana z kampanią wyborczą.

„Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Haaland lub Alvarez są możliwi” – powiedział Font w rozmowie z Mundo Deportivo.

Laporta i Font walczą o głosy, a takie deklaracje transferowe mogą sprawić, że zyskają większą liczbę popierających ich osób. To nie pierwszy raz, gdy w walce o fotel prezydenta kandydaci wpływają na głosujących poprzez wizję wielkich transferów.

Zarówno Haaland, jak i Alvarez od miesięcy są łączeni z FC Barceloną. Norweg gra na co dzień w Manchesterze City, gdzie w tym sezonie zdobył 27 goli w 34 meczach. Z kolei Argentyńczyk ma na swoim koncie 11 bramek w 31 meczach dla Atletico Madryt.