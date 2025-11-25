Mocne słowa legendy Bayernu. Barcelona pod ostrzałem

FC Barcelona i zarządzanie tym klubem budzi kontrowersje. Ostatnio kilka słów na ten temat wyraził honorowy prezes Bayernu Monachium – Uli Hoeness cytowany przez "A Bolę".

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Uli Hoeness

Uli Hoeness o FC Barcelonie

FC Barcelona ostatnio została już skrytykowana przez Florentino Pereza z Realu Madryt. Szef giganta La Liga wypowiedział się w „sprawie Negreiry”. Tymczasem kolejny krytyczny głos w kierunku Blaugrany wyraził Uli Hoeness, będący przedstawicielem Bayernu Monachium jako honorowy prezes tego klubu.

– Myślę, że Barcelona nie jest wzorem. W żadnym innym kraju nie byłaby w najwyższej lidze. Jak to możliwe, gdy ma się 1,3 miliarda dolarów długu? – pytał retorycznie Hoeness, cytowany przez „A Bolę”.

– Uważam za absurdalne i niezrozumiałe, że nadal grają w najwyższej lidze. To model klubowy, którego nigdy nie uszanuję. W każdym normalnym kraju klub z takim zarządem nie byłby nawet w najwyższej lidze. Szczerze mówiąc, to cud, że wciąż tam grają – uzupełnił Niemiec.

– To stoi w jaskrawej sprzeczności z kontrolą, jaką mamy w Bayernie, i naszą stabilnością finansową, która powinna być przykładem dla wszystkich klubów w Europie. Możemy być dumni z rozsądnego zarządzania, kryteriów ekonomicznych i jakości sportowej, która nie jest zależna od manewrów finansowych – podsumował Hoeness.

Ekipa z Monachium w tym roku rozegra jeszcze siedem spotkań. W środę wieczorem drużyna Vincenta Kompany’ego zmierzy się z Arsenalem. Spotkanie odbędzie się na Emirates Stadium o godzinie 21:00. Z kolei w najbliższy weekend Bawarczycy zmierzą się w Bundeslidze ze St. Pauli.

