Real Madryt z problemami. Są złe wieści przed starciem z Olympiakosem

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt osłabiony w meczu z Olympiakosem

Real Madryt w środę wieczorem ma zamiar przerwać serię spotkań bez zwycięstwa, która liczy już trzy mecze. Tymczasem wiadomo już, że Królewscy do swojej potyczki podejdą poważnie osłabieni. W szeregach madryckiej ekipy nie będzie mogło zagrać dwóch graczy.

Przede wszystkim Real będzie musiał radzić sobie bez bramkarza Thibauta Courtoisa. Numer jeden w bramce Los Blancos był jednym z niewielu, którzy zaprezentowali się z dobrej strony w ostatnim spotkaniu ligowym. Zawodnik zmaga się jednak z kłopotami żołądkowymi, o czym informuje „AS”. Tym samym najpewniej będzie musiał go zastąpić Andrij Łunin.

Wątpliwości budzi też dyspozycja Deana Huijsena. 20-latek zagrał w starciu z Elche, ale było to obarczone ryzykiem. Zawodnik tydzień wcześniej opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii z powodu bólu mięśni. We wtorek natomiast nie trenował z powodu bólu kolana. Tym samym jego występ jest uzależniony od tego, jakie będą ustalenia medyczne po kolejnych badaniach.

Niepokojących informacji nie łagodzi też to, że kilku graczy wraca do gry po kontuzji. Franco Mastantuono wrócił do treningów z grupą, ale jego sytuacja zdrowotna nie jest na tyle pozytywna, aby zawodnik mógł zagrać przeciwko drużynie z Grecji. Były też nadzieje na to, że na boisko wrócą Antonio Rudiger i Aurelien Tchouameni, ale i tych graczy zabrakło w trakcie wtorkowego treningu, co sprawia, że ich występy z Olympiakosem są mało prawdopodobne.

