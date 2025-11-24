Nowe słowa Pereza o Barcelonie. Prezydent Realu nie przebierał w słowach

Real Madryt i FC Barcelona rywalizują ze sobą w Hiszpanii na różnych płaszczyznach. Ostatnio natomiast mocną opinią o działaniach Katalończyków podzielił się Florentino Perez.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez miażdży Barcelonę. Ostro o „nienormalnych” płatnościach

Real Madryt słowami Florentino Pereza ostatnio w zdecydowanym tonie skrytykował FC Barcelonę. Prezydent stołecznego klubu nie gryzł się w język, odnosząc się do „sprawy Negreiry”.

– To nienormalne, że Barcelona zapłaciła wiceprezesowi sędziów ponad 28 milionów euro przez co najmniej osiem lat. Niezależnie od przyczyny, jest to nienormalne. Odgrywał kluczowe role w systemie sędziowania, przyczyniając się do awansów i degradacji. Wszystko to miało miejsce w okresie, który, jak się okazuje, był dla Barcelony najbardziej udanym w naszym kraju – mówił Perez, cytowany przez portal Sport.es.

Katalończycy w 2023 roku zostali oskarżeni o korupcję w postaci płatności na rzecz byłego wiceprezesa Komisji Sędziów Technicznych (CTA), Jose Mari Negreiry. Ten natomiast pracował dla Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF). Barcelona była oskarżana o dokonywanie tych płatności w latach 2001–2018.

Klub z Camp Nou tłumaczył się natomiast tym, że zatrudnił Negreirę jako zewnętrznego konsultanta do sporządzania raportów technicznych związanych z sędziowaniem. Jednocześnie w 2024 roku hiszpański sąd oczyścił Barcelonę z zarzutów oraz kilku jej obecnych i byłych prezydentów. Zdecydowano także, że Negreira nie jest uznawany za funkcjonariusza publicznego w świetle hiszpańskiego prawa.

