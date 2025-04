Chelsea może stracić swoją perełkę. Giganci zainteresowani

Andrey Santos to zawodnik Chelsea, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w RC Strasbourg. Według doniesień ChelseaNews 20-letni pomocnik wzbudził zainteresowanie gigantów m.in. PSG, Interu i Bayernu Monachium.

Giganci zainteresowani młodym pomocnikiem Chelsea

Młody talent Chelsea, Andrey Santos od lutego 2024 roku przebywa na wypożyczeniu w RC Strasbourg. Oczekuje się, że latem powróci on do pierwszego zespołu, jednak wokół Brazylijczyka pojawia się rosnące zainteresowanie innych klubów.

20-latek znalazł się na celowniku innych klubów z Ligue 1. Mowa o Paris Saint-Germain i AS Monaco, które są gotowe sprowadzić go na stałe, jeśli Londyńczycy zdecydują się na sprzedaż zawodnika, którego kontrakt wygasza w 2030 roku.

AC Milan i Inter Mediolan również monitorują sytuację Brazylijczyka i wysłały swoich skautów na jego mecze w Strasbourgu. Włoskie zespoły rozważają możliwość wypożyczenia młodego pomocnika. Sytuację Santosa monitoruje także Bayern Monachium.

The Blues natomiast prawdopodobnie chcieliby zatrzymać swoją perełkę i włączyć go do pierwszej drużyny Enzo Mareski po jego powrocie z wypożyczenia. Jednak nie można niczego wykluczyć. Najbliższe miesiące mogą być decydujące dla przyszłości młodego Brazylijczyka wycenianego przez portal Transfermarkt na 25 milionów euro.

W bieżącym sezonie 20-latek w barwach Strasbourga zagrał w 27 spotkaniach, w których strzelił dziesięć bramek oraz zanotował trzy asysty.

