Arbeloa postawi na doświadczenie. Tak ma wyglądać defensywa Realu na kluczowe mecze

Real Madryt ma przed sobą hitowy dwumecz z Bayernem Monachium. Alvaro Arbeloa ma postawić w defensywie na doświadczony duet - informuje "AS". Do gry wrócił już Eder Militao, który wskoczy do wyjściowej jedenastki.

Rudiger i Militao wyborami Arbeloi

Real Madryt porażką z Mallorcą praktycznie wypisał się z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Do końca sezonu pozostało osiem kolejek, a Barcelona ma siedem punktów przewagi. Królewscy nie mogą już tracić punktów, a do tego muszą liczyć na minimum trzy potknięcia głównego rywala do tytułu. Na Santiago Bernabeu skupiają się więc na sukcesie w Lidze Mistrzów.

Królewscy ograli już w dwumeczu Manchester City, ale w kolejnych tygodniach nie będzie łatwiej. Już we wtorek zagrają z Bayernem Monachium w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W przypadku ewentualnego awansu czeka ich w półfinale dwumecz z wygranym pary PSG – Liverpool.

Od ewentualnego sukcesu w Lidze Mistrzów ma też zależeć przyszłość Alvaro Arbeloi. Dla trenera kluczowe są więc wyniki najbliższych spotkań. „AS” ujawnia, jakie będą jego decyzje kadrowe. Pod znakiem zapytania stała dotąd obsada środka defensywy po powrocie do gry Edera Militao.

Brazylijczyk pauzował przez kilka miesięcy, a pod jego nieobecność najczęściej grał duet Dean Huijsen – Antonio Rudiger. „AS” twierdzi, że Militao wskoczy do pierwszej jedenastki, a miejsce ustąpi mu 20-letni Hiszpan. Arbeloa stawia więc na doświadczenie, które ma przynieść pewność w formacji obronnej.

🚨 JUST IN: There is NO DOUBT that Eder Militão and Antonio Rüdiger are GUARANTEED starters for Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/1z6MYPEy5a — Madrid Zone (@theMadridZone) April 6, 2026

Wtorkowy mecz na Santiago Bernabeu odbędzie się o godzinie 21:00. Real Madryt liczy, że przed własną publicznością powalczy o bramkową zaliczkę.