Mourinho chce wielkiego powrotu do Realu Madryt!

Jose Mourinho marzy o powrocie do Realu Madryt w roli trenera
Real Madryt zakończy bieżący sezon bez żadnego trofeum. Ostatnio odpadli z Ligi Mistrzów, która była ich ostatnią szansą, żeby uzupełnić gablotę o znaczący puchar. W efekcie jest niemal przesądzone, że latem dojdzie na Bernabeu do zmiany szkoleniowca. Winą za słabe wyniki i brak trofeów został obarczony Alvaro Arbeloa. Mimo ważnego kontraktu ma zostać zwolniony.
W mediach trwa dyskusja na temat potencjalnego następcy hiszpańskiego taktyka. W gronie kandydatów przewija się masa trenerów, począwszy od Mauricio Pochettino przez Lionela Scaloniego, a nawet Juergena Kloppa. Sensacyjne informacje przekazał Fabrizio Romano, informując, że o powrocie do Realu Madryt marzy Jose Mourinho.
Dziennikarz zasugerował, że The Special One byłby otwarty na podjęcie pracy z Los Blancos. Portugalczyk ma nie ukrywać, że chciałby wrócić do Realu, w którym pracował w latach 2010-2013. Jednym z powodów jest mocna więź z klubem, jaką stworzył podczas pierwszej kadencji. Romano zaznaczył jednak, że na ten moment nie doszło do żadnych rozmów czy kontaktu na linii trener – klub.
Mourinho podczas pobytu w Madrycie zdobył mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2011/2012. Do listy sukcesów dołożył również triumf w Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. Łącznie prowadził zespół w 178 meczach, a jego bilans to 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki.