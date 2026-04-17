Mourinho chce wielkiego powrotu do Realu Madryt!

Jose Mourinho odpowiada obecnie za wyniki Benfiki, ale niewykluczone, że latem zmieni otoczenie. Nowego trenera będzie szukał Real Madryt. Jak poinformował Fabrizio Romano, Portugalczyk chciałby raz jeszcze poprowadzić Królewskich.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho marzy o powrocie do Realu Madryt w roli trenera

Real Madryt zakończy bieżący sezon bez żadnego trofeum. Ostatnio odpadli z Ligi Mistrzów, która była ich ostatnią szansą, żeby uzupełnić gablotę o znaczący puchar. W efekcie jest niemal przesądzone, że latem dojdzie na Bernabeu do zmiany szkoleniowca. Winą za słabe wyniki i brak trofeów został obarczony Alvaro Arbeloa. Mimo ważnego kontraktu ma zostać zwolniony.

W mediach trwa dyskusja na temat potencjalnego następcy hiszpańskiego taktyka. W gronie kandydatów przewija się masa trenerów, począwszy od Mauricio Pochettino przez Lionela Scaloniego, a nawet Juergena Kloppa. Sensacyjne informacje przekazał Fabrizio Romano, informując, że o powrocie do Realu Madryt marzy Jose Mourinho.

Dziennikarz zasugerował, że The Special One byłby otwarty na podjęcie pracy z Los Blancos. Portugalczyk ma nie ukrywać, że chciałby wrócić do Realu, w którym pracował w latach 2010-2013. Jednym z powodów jest mocna więź z klubem, jaką stworzył podczas pierwszej kadencji. Romano zaznaczył jednak, że na ten moment nie doszło do żadnych rozmów czy kontaktu na linii trener – klub.

Mourinho podczas pobytu w Madrycie zdobył mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2011/2012. Do listy sukcesów dołożył również triumf w Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. Łącznie prowadził zespół w 178 meczach, a jego bilans to 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki.