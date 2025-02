Ancelotti faworyzuje Mbappe? Narasta frustracja Viniciusa!

Kylian Mbappe wreszcie się zaaklimatyzował i notuje świetne występy w Realu Madryt. Cierpi na tym Vinicius Junior, który musi się dostosować. Gwiazdor Realu ma pretensje do Carlo Ancelottiego - informuje "Sport".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Vinicius cierpi kosztem Mbappe?

Kylian Mbappe po zawirowaniach na początku sezonu wreszcie nawiązuje do swojej najwyższej dyspozycji. Wyrósł na lidera ofensywy Realu Madryt, znacząco poprawiając swoje statystyki strzeleckie. W jego cieniu jest Vinicius Junior, który od miesięcy gra poniżej oczekiwań. Ich współpraca była tematem wielu dyskusji jeszcze przed dołączeniem Francuza na Santiago Bernabeu. Nie brakowało głosów, że te gwiazdy nie będą w stanie się dogadać, a poważnie ucierpi na tym zespół.

Przy okazji sobotniej rywalizacji z Atletico Madryt trener Carlo Ancelotti zdecydował, że to Vinicius będzie grał jako środkowy napastnik, a Mbappe spróbuje atakować z lewej strony boiska. Nie zdało to egzaminu, więc po zmianie stron piłkarze dokonali kluczowej roszady, co okazało się dla Królewskich korzystne. Derbowy mecz zakończył się remisem 1-1.

W szatni Realu nie wszystko funkcjonuje po myśli. “Sport” ujawnia, że Vinicius jest sfrustrowany decyzjami taktycznymi Ancelottiego, które wyraźnie faworyzują Mbappe. Skrzydłowy najlepiej czuje się na lewej stronie, co potwierdził w zeszłym sezonie, pomagając drużynie w zdobyciu Ligi Mistrzów oraz mistrzostwa Hiszpanii.

Brazylijczyk oczekuje od włoskiego szkoleniowca odpowiedniej reakcji. W kuluarach wciąż trwa walka o jego przyszłość. Miał odrzucić wstępną ofertę nowego kontraktu ze strony Realu. Latem wrócą po niego Saudyjczycy, którzy są gotowi uczynić go najlepiej opłacanym piłkarzem w historii.