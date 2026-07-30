Lech Poznań tego lata próbował sięgnąć po byłego reprezentanta Polski. Kolejorz chciał pozyskać Pawła Dawidowicza. Doświadczony obrońca jednak woli wrócić do Włoch - informuje Gianluca Di Marzio.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Paweł Dawidowicz na celowniku Lecha Poznań. Jest odpowiedź

Lech Poznań odpadł już z walki o Ligę Mistrzów. Kolejorz roztrwonił przewagę i przegrał po rzutach karnych z duńskim Aarhus. Tymczasem z obozu mistrza Polski docierają do nas nowe wieści transferowego. Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Paweł Dawidowicz, który obecnie poszukuje nowego pracodawcy.

Włoski dziennikarz dodaje, że Lech Poznań nie przeprowadzi jednak tego transferu. Paweł Dawidowicz nie jest zainteresowany grą u Nielsa Frederiksena. Były reprezentant Polski preferuje powrót do Italii i już wraz ze swoim agentem nad tym pracują. Otoczenie defensora zaoferowało jego usługi Monzie, Sampdorii, Pizie, Juve Stabii oraz Empoli.

Paweł Dawidowicz najlepsze lata piłkarskiej kariery spędził właśnie we Włoszech. Ostatnio Polak reprezentował barwy Rakowa Częstochowa. Nie była to udana przygoda. Były reprezentant Polski kompletnie nie odnalazł się w zespole spod Jasnej Góry, który zdecydował się nie przedłużać z nim wygasającej umowy.

W koszulce Rakowa Częstochowa Paweł Dawidowicz rozegrał łącznie 12 spotkań. Defensor nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.