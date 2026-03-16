A jednak. Alvaro Arbeloa może odetchnąć

17:55, 16. marca 2026
Jakub Fudali
Real Madryt wygrał trzy ostatnie mecze i według informacji, które przekazał Mario Cortegana z " The Athletic", powoduje to, że pozycja Alvaro Arbeloi w klubie rośnie.

Obserwuj nas w
LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy. Trudno powiedzieć, że Królewscy są aktualnie najpoważniejszym kandydatem do wygrania czy to ligi hiszpańskiej, czy Ligi Mistrzów. Niemniej trudno ich także skreślać, bowiem ostatnie mecze w ich wykonaniu są lepsze i widać pewien postęp, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki. Wciąż jednak wielu kibiców oczekuje lepszej gry.

Pokonanie Manchesteru City w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów jest jednym z wyraźnych przykładów, że udało się opanować kryzys. Jednak poza tym starciem, Królewscy wygrali także dwa ostatnie mecze w La Liga, a to powoduje, że rośnie pozycja Alvaro Arbeloi w klubie. Według informacji, które przekazał Mario Cortegana z „The Athletic”, Arbeloa dobrymi ostatnimi wynikami wzmocnił swoją rolę i na ten moment nie ma już tematu jego odejścia.

Alvaro Arbeloa przejął Los Blancos na początku roku po zwolnieniu Xabiego Alonso. Do tej pory prowadził drużynę rezerw. Po przejściu do seniorskiego zespołu notuje średnią punktową na poziomie 2,20 pkt./mecz. Jeszcze jakiś czas temu poważnie mówiło się o możliwości zwolnienia jeszcze w tym sezonie. Niemniej nadal trudno spekulować, co wydarzy się latem, gdy klub czekać mają spore zmiany kadrowe.

