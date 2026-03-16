Real złoży ofertę nawet 160 milionów euro. Bayern zdecyduje

Real Madryt jest gotowy zaoferować nawet 160 milionów euro za transfer Michaela Olise z Bayernu Monachium. Obecnie jednak Die Roten nie chcą sprzedawać gwiazdora, o czym donosi "Bild".

Na zdjęciu: Florentino Perez

Real gotów zaproponować 160 milionów za Olise z Bayernu

Real Madryt w tym sezonie wciąż walczy o najważniejsze trofea zarówno w lidze hiszpańskiej, jak i w Lidze Mistrzów. Nie da się jednak ukryć, że zakończenie kampanii pomyślnie może być bardzo trudne dla klubu ze stolicy. Dlatego też władze zastanawiają się już nad planem na letnie okienko transferowe. A aspiracje są istnie Królewskie.

Według informacji przekazanych przez dziennik „Bild”, Real Madryt może zaproponować nawet 160 milionów euro za sprowadzenie Michaela Olise z Bayernu Monachium. To kwota absolutnie gigantyczna i z pewnością aspirowałaby do najwyższej transakcji w okienku. Nie ma jednak co się dziwić, sam Florentino Perez jest fanem tego gracza. Niemniej co bardzo ważne, Bayern Monachium nie ma zamiaru aktualnie sprzedawać Olise do innego klubu. Wysoka oferta ma jednak skłonić Die Roten do refleksji.

Michael Olise w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 38 spotkań i zdobył w nich 15 goli oraz zanotował aż 27 asyst. To kosmiczne liczby, absolutnie niewyobrażalne dla większości gwiazdorów innych zespołów. 24-letni Francuz wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” nawet na 130 milionów euro, a jego umowa z klubem z Bawarii wygasa latem 2029 roku. Na jego koncie jest aktualnie 13 występów w narodowych barwach.

