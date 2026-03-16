Juventus rozważa transfer pomocnika. Włoch może wylądować w Turynie

Juventus Turyn umieścił Niccolo Pisilliego z Romy na liście życzeń - ujawnił Ekrem Konur. O środkowego pomocnika zabiegają również SSC Napoli oraz Tottenham Hotspur.

Niccolo Pisilli na celowniku Juventusu i Napoli

Juventus Turyn w rozgrywkach Serie A kontynuuje dobrą passę. Stara Dama wygrała kolejno z Pisą (4:0) oraz z Udinese Calcio (1:0) i obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli. Klub wciąż walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale rywalizacja w jest coraz bardziej zacięta we Włoszech.

W ramach letnich planów transferowych Juventus zwrócił uwagę na Niccolo Pisilliego AS Roma. 21-letni środkowy pomocnika znajduje się w centrum zainteresowania także SSC Napoli oraz Tottenhamu Hotspur. Już w styczniu Roma otrzymała ofertę 20 milionów euro, którą jednak stołeczny klub odrzucił. Obecnie przewiduje się, że letni okres przyniesie znacznie większą konkurencję w walce o młodego pomocnika.

Pisilli wyróżnia się przede wszystkim kontrolą tempa gry, precyzyjnymi podaniami oraz zdolnością do kreowania sytuacji bramkowych, co sprawia, że staje się coraz bardziej rozchwytywany na rynku transferowym. W bieżącym sezonie w barwach Romy rozegrał 24 spotkania, zdobył trzy bramki i dołożył dwie asysty.

Młody pomocnik debiutował w reprezentacji Włoch w październiku 2024 roku, choć jak dotąd zaliczył tylko jeden występ. Jego kontrakt z zespołem ze stołecznym klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia Włocha na 12 mln euro.