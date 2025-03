Boniek wskazał skład na mecz z Litwą. Takiego wyniku oczekuje

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek wskazuje na pewne zwycięstwo reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski już jutro zmierzy się w pierwszym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026 z reprezentacją Litwy. Oczywiście, trudno mówić w przypadku tego starcia o jakimkolwiek innym wyniku niż zwycięstwo Biało-Czerwonych, niemniej zawsze – szczególnie w przypadku naszej drużyny narodowej – może dojść do sensacji.

Szczególnie jest to możliwe, gdyż w zespole Michała Probierza na to zgrupowanie brakuje dwóch bardzo ważnych, a wręcz podstawowych zawodników, a więc Nicoli Zalewskiego oraz Piotra Zielińskiego. Mimo tego jednak trudno wyobrazić sobie inny rezultat niż trzy punkty Polaków. Takiego samego zdania jest Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w mediach społecznościowych na platformie X (dawniej Twitter) podzielił się z kibicami przewidywaniami co do wyniku oraz składu na ten mecze.

WIDEO: Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski

– Skład? Skorupski – Piątkowski, Bednarek, Kiwior, Cash, Moder, Urbański, Szymański, Frankowski, Piątek, Lewandowski. Solidna, mocna drużyna Przewiduje 4/5-0. W innym przypadku będę mocno zawiedzony – napisał Zbigniew Boniek i trudno szukać tutaj sensacyjnej analizy. Choć pojawia się pytanie, czy w obronie wystąpi Kamil Piątkowski, czy może jednak debiutant, Mateusz Skrzypczak.

