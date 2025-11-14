Włoskie media zachwycone Polakami. Co za słowa o drużynie Brzęczka

Polska pokonała Włochy 2:1 w kluczowym meczu kwalifikacji do Euro U21, a włoskie media chwalą Biało-Czerwonych. "La Gazzetta dello Sport" podkreśla, że Polacy pokazali charakter, odwagę i świetną reakcję po bramce Pisilliego.

PressFocus Na zdjęciu: Mecz U21 Polska - Włochy

Włoska prasa pod wrażeniem reprezentacji Polski U21

Polska rozegrała w Szczecinie spotkanie, które we Włoszech opisano jako starcie o intensywności dużego turnieju. „La Gazzetta dello Sport” zwróciła uwagę na wyjątkową scenerię meczu. W relacji podkreślono, że atmosfera była znakomita. Włoski dziennik napisał: – Atmosfera przypomina prawdziwe mistrzostwa Europy: stadion pełny, a rywal wymagający. – To właśnie w takim otoczeniu Polacy zaprezentowali pełnię swoich możliwości.

Włoskie media zauważają, że choć Italia prowadziła po efektownym trafieniu Pisilliego, to gospodarze zachowali spokój i konsekwencję. Po przerwie grali dojrzalej, lepiej organizowali pressing i szybciej przechodzili do ataku. Według dziennikarzy z Mediolanu to właśnie cierpliwość i inteligencja taktyczna Polaków sprawiły, że Włosi zaczęli tracić kontrolę nad tempem gry.

Najwięcej pochwał zebrał Faberski, którego wejście całkowicie odmieniło obraz spotkania. La Gazzetta napisała: – Brzęczek próbuje ożywić zespół zmianami i trafia idealnie: Faberski w pojedynkę odmienia losy spotkania. – Jego akcja zakończyła się wyrównaniem, a kilka minut później Polacy zdobyli bramkę na 2:1. Włosi podkreślają, że ta końcówka pokazała większą świeżość i determinację zespołu Brzęczka.

La Gazzetta dello Sport zaznacza też, że Polska wygrała zasłużenie, bo lepiej wykorzystała momenty przewagi i grała stabilniej w defensywie. Podkreślono, że Biało-Czerwoni zrobili ogromny krok w stronę bezpośredniego awansu, a Italia będzie musiała teraz gonić w tabeli i szukać rozwiązań w kolejnych meczach.

