Liverpool traci przewagę w walce o Guehiego. Sytuacja robi się gorąca

15:28, 14. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Liverpool może mieć poważny problem z finalizacją transferu Marca Guehiego. Według "BBC Sport" obrońca nadal może trafić na Anfield, lecz ostatnie wyniki drużyny mogą otworzyć drzwi takim gigantom jak Real Madryt czy Bayern.

Marc Guehi
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Liverpool pod presją. Rywale wchodzą do gry o Guehiego

Liverpool wciąż liczy na transfer Marca Guehiego po wygaśnięciu jego kontraktu z Crystal Palace. Latem klub był blisko dopięcia umowy, lecz negocjacje załamały się na ostatniej prostej. Guehi będzie jednak wolnym zawodnikiem w przyszłym roku, co sprawia, że konkurencja o jego usługi rośnie z tygodnia na tydzień.

Liverpool zdaje sobie sprawę, że obecna forma zespołu może utrudnić walkę o zawodnika. Drużyna Arne Slota ma za sobą słabszą serię spotkań, a brak awansu do Ligi Mistrzów byłby poważnym ciosem. To właśnie ta kwestia martwi byłego piłkarza klubu Jasona McAteera, który uważa, że takie okoliczności mogą odciągnąć Guehiego w stronę innych europejskich potęg.

Jason McAteer przypomniał w rozmowie z „Ace Odds”, cytowanej przez „Liverpool Echo”, że status wolnego agenta otwiera przed obrońcą wiele możliwości. – Bycie wolnym zawodnikiem sprawia, że do rozmów wchodzą wszyscy. To sprowadza Bayern, Real Madryt, Barcelonę i inne kluby – powiedział były pomocnik. Zwrócił też uwagę, że ewentualny brak występów w Lidze Mistrzów może być dla Guehiego kluczowym argumentem.

Liverpool pozostaje jednak dobrej myśli. Klub wykonał latem ogrom pracy nad tym transferem i wierzy, że efekt negocjacji będzie pozytywny. Sprawa może nabrać dodatkowego tempa, ponieważ Ibrahima Konate również zbliża się do końca kontraktu. Jak poinformował Indy Kaila, Liverpool rozważa nawet sprzedaż Konate w styczniu i próbę sprowadzenia Guehiego już zimą, jeśli Francuz nie zaakceptuje nowej oferty.

