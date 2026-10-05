Dramat! Młodzieżówka Brzęczka rozbita we Włoszech [WIDEO]

20:07, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski U21 została rozbita we Włoszech przez swoich rówieśników. Kadra Jerzego Brzęczka przegrała na wyjeździe aż (2:6). W efekcie nie wywalczyła bezpośredniego awansu na młodzieżowe EURO.

Jerzy Brzęczek
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Polska U21 zmiażdżona przez Włochów. Różnica klas

Reprezentacja Polski do lat 21 po dziewięciu meczach w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy 2027 zajmowała 1. miejsce w grupie. Biało-Czerwoni wygrali do tej pory wszystkie dziewięć spotkań i byli o krok od bezpośredniego awansu na EURO. Do pełni szczęścia potrzebowali jedynie korzystnego wyniku z młodzieżową reprezentacją Włoch. Nawet porażka jedną bramką premiowała awansem kadrę Jerzego Brzęczka.

Mecz w Pescarze od początku nie układał się po myśli polskiego zespołu. Włosi byli o dwie klasy lepsi, co udowadniali przez większą część spotkania. Na prowadzenie wyszli już w 16. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Luca Koleosho, wykorzystując błąd Wojciecha Mońki i naszej defensywy.

Dziesięć minut później gospodarze podwyższyli prowadzenie, co zwiastowało kolejne kłopoty dla reprezentacji Polski. Tym razem Cher Ndour po asyście Mattii Liberaliego wpakował piłkę praktycznie do pustej bramki.

W drugiej połowie marzenia o bezpośrednim awansie na EURO szybko zostały rozwiane. Fatalny błąd Mateusza Kowalczyka oraz zbyt wysokie ustawienie na boisku Marcela Łubika wykorzystał Cher Ndour. Reprezentant Włoch zdobył bramkę, oddając strzał z własnej połowy boiska. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Lipani, Fini i Cherubini. Dla polskiego zespołu strzelali Daniel Mikołajewski i Jakub Żewłakow.

Porażka z Włochami nie oznacza, że Polska nie zagra na EURO. Biało-Czerwoni wciąż mają szanse na bezpośredni awans z tabeli 2. miejsc. W najgorszym wypadku w listopadzie podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają w barażach. O wszystkim zdecydują wtorkowe mecze reprezentacji Niemiec i Grecji.

Włochy U21 6:2 Polska U21 (16′ Koleosho, 26′, 54′ Ndour, 59′ Lipani, 66′ Fini, 86′ Cherubini – 65′ Mikołajewski, 85′ Żewłakow)

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