Dramat! Młodzieżówka Brzęczka rozbita we Włoszech [WIDEO]

Reprezentacja Polski U21 została rozbita we Włoszech przez swoich rówieśników. Kadra Jerzego Brzęczka przegrała na wyjeździe aż (2:6). W efekcie nie wywalczyła bezpośredniego awansu na młodzieżowe EURO.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Polska U21 zmiażdżona przez Włochów. Różnica klas

Reprezentacja Polski do lat 21 po dziewięciu meczach w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy 2027 zajmowała 1. miejsce w grupie. Biało-Czerwoni wygrali do tej pory wszystkie dziewięć spotkań i byli o krok od bezpośredniego awansu na EURO. Do pełni szczęścia potrzebowali jedynie korzystnego wyniku z młodzieżową reprezentacją Włoch. Nawet porażka jedną bramką premiowała awansem kadrę Jerzego Brzęczka.

Mecz w Pescarze od początku nie układał się po myśli polskiego zespołu. Włosi byli o dwie klasy lepsi, co udowadniali przez większą część spotkania. Na prowadzenie wyszli już w 16. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Luca Koleosho, wykorzystując błąd Wojciecha Mońki i naszej defensywy.

Dziesięć minut później gospodarze podwyższyli prowadzenie, co zwiastowało kolejne kłopoty dla reprezentacji Polski. Tym razem Cher Ndour po asyście Mattii Liberaliego wpakował piłkę praktycznie do pustej bramki.

𝐁𝐑𝐀𝐊 𝐒𝐏𝐀𝐋𝐎𝐍𝐄𝐆𝐎 – 𝐊𝐎𝐋𝐄𝐉𝐍𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐑𝐘𝐖𝐀𝐋𝐈 😬

🇮🇹 Włochy 2:0 Polska 🇵🇱



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W drugiej połowie marzenia o bezpośrednim awansie na EURO szybko zostały rozwiane. Fatalny błąd Mateusza Kowalczyka oraz zbyt wysokie ustawienie na boisku Marcela Łubika wykorzystał Cher Ndour. Reprezentant Włoch zdobył bramkę, oddając strzał z własnej połowy boiska. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Lipani, Fini i Cherubini. Dla polskiego zespołu strzelali Daniel Mikołajewski i Jakub Żewłakow.

Porażka z Włochami nie oznacza, że Polska nie zagra na EURO. Biało-Czerwoni wciąż mają szanse na bezpośredni awans z tabeli 2. miejsc. W najgorszym wypadku w listopadzie podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają w barażach. O wszystkim zdecydują wtorkowe mecze reprezentacji Niemiec i Grecji.

Włochy U21 6:2 Polska U21 (16′ Koleosho, 26′, 54′ Ndour, 59′ Lipani, 66′ Fini, 86′ Cherubini – 65′ Mikołajewski, 85′ Żewłakow)