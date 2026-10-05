Oto szanse reprezentacji Polski na awans na EURO. Jest źle

Reprezentacja Polski w przyszłym roku rozpocznie eliminacje Mistrzostw Europy. Football Meets Data wyliczyło szanse Biało-Czerwonych na awans na EURO. Wyliczenia nie napawają optymizmem.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska zagra na EURO 2028? Wyliczenia nie są dobre

Reprezentacja Polski obecnie rywalizuje w Lidze Narodów, która będzie miała bezpośrednie przełożenie na el. Mistrzostw Europy 2028. Od obecnych wyników zależy to, w którym koszyku zostaną rozstawieni Biało-Czerwoni przed grudniowym losowaniem grup eliminacyjnych. Na ten moment, gdyby nic się nie zmieniło, podopieczni Jana Urbana trafiliby dopiero do 3. koszyka. Przed Ligą Narodów marzyliśmy o 1. koszyku.

Football Meets Data specjalizująca się a analityce, wyliczyła, jakie szanse mają poszczególne reprezentacje na awans na Mistrzostwa Europy. W przypadku Biało-Czerwonych nie wygląda to najlepiej. Polska ma jedynie 47% szans na awans. Więcej od nas mają aż 23 drużyny.

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Przed polską reprezentacją są m.in. najwięksi giganci, a więc Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia, Niemcy czy Belgia. Większe szanse mają także takie drużyny jak Kosowo, Serbia, Irlandia Północna, Ukraina, Turcja czy Austria.

🇪🇺 EURO 2028 qualification chances across all simulations (as of 4 Oct):



~100% 🇪🇸 Spain

99.9% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

99% 🇵🇹 Portugal

99% 🇫🇷 France

97% 🇧🇪 Belgium

97% 🇳🇱 Netherlands

96% 🇨🇭 Switzerland

95% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland

95% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

94% 🇮🇪 Ireland

93% 🇩🇪 Germany

93% 🇮🇹 Italy

93% 🇳🇴 Norway

89%… pic.twitter.com/FLg3PXNB15 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 4, 2026

Losowanie grup el. Mistrzostw Europy 2028 odbędzie się 6 grudnia. Pierwsze mecze odbędą się w marcu lub w czerwcu. Wszystko zależy od tego, czy reprezentacja Polski zagra w barażach o awans do dywizji A Ligi Narodów, czy nie. Jeśli tak, walkę o EURO zaczniemy dopiero w czerwcu.