Oto szanse reprezentacji Polski na awans na EURO. Jest źle

17:39, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Meets Data

Reprezentacja Polski w przyszłym roku rozpocznie eliminacje Mistrzostw Europy. Football Meets Data wyliczyło szanse Biało-Czerwonych na awans na EURO. Wyliczenia nie napawają optymizmem.

Piłkarze reprezentacji Polski
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska zagra na EURO 2028? Wyliczenia nie są dobre

Reprezentacja Polski obecnie rywalizuje w Lidze Narodów, która będzie miała bezpośrednie przełożenie na el. Mistrzostw Europy 2028. Od obecnych wyników zależy to, w którym koszyku zostaną rozstawieni Biało-Czerwoni przed grudniowym losowaniem grup eliminacyjnych. Na ten moment, gdyby nic się nie zmieniło, podopieczni Jana Urbana trafiliby dopiero do 3. koszyka. Przed Ligą Narodów marzyliśmy o 1. koszyku.

Football Meets Data specjalizująca się a analityce, wyliczyła, jakie szanse mają poszczególne reprezentacje na awans na Mistrzostwa Europy. W przypadku Biało-Czerwonych nie wygląda to najlepiej. Polska ma jedynie 47% szans na awans. Więcej od nas mają aż 23 drużyny.

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Przed polską reprezentacją są m.in. najwięksi giganci, a więc Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia, Niemcy czy Belgia. Większe szanse mają także takie drużyny jak Kosowo, Serbia, Irlandia Północna, Ukraina, Turcja czy Austria.

Losowanie grup el. Mistrzostw Europy 2028 odbędzie się 6 grudnia. Pierwsze mecze odbędą się w marcu lub w czerwcu. Wszystko zależy od tego, czy reprezentacja Polski zagra w barażach o awans do dywizji A Ligi Narodów, czy nie. Jeśli tak, walkę o EURO zaczniemy dopiero w czerwcu.