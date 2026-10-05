Reprezentacja Polski w ostatnim spotkaniu na tym zgrupowaniu zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Wiadomo, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego. Oto składy na mecz Bośnia - Polska.

fot. Lukasz Germaniuk / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oficjalne składy na mecz Bośnia – Polska

Reprezentacja Polski w poniedziałek wieczorem (5 października) rozegra wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to czwarte, a zarazem ostatnie spotkanie Biało-Czerwonych na trwającym zgrupowaniu. Jedenaście dni temu podopieczni Jana Urbana zremisowali bezbramkowo z Bośniakami na PGE Narodowym w Warszawie. W porównaniu do tamtego starcia w wyjściowej jedenastce doszło do kilku zmian.

Selekcjoner dokonał aż pięciu zmian w stosunku do tamtego spotkania. Na boisku nie zobaczymy Kacpra Potulskiego, Michała Skórasia, Bartosza Slisza, Jakuba Kamińskiego i Roberta Lewandowskiego. Ten ostatni, a więc nasz kapitan jest zawieszony z powodu nadmiaru żółtych kartek.

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Biorąc pod uwagę piątkowe spotkanie ze Szwecją, reprezentacja Polski zagra w niemal identycznym składzie. Jedyną zmianą jest Mateusz Żukowski za Roberta Lewandowskiego na pozycji numer dziewięć. Pozostałe wybory Jana Urbana są takie same jak przeciwko drużynie Trzech Koron.

Oficjalne składy na mecz Bośnia – Polska:

Bośnia: Zlomislić – Katić, Muharemović, Smajković, Kolasinać – Memić, Mahmić, Basić – Demirović, Trabaković, Gigović

Polska: Bułka – Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski – Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski – Żukowski, Świderski

Początek meczu Bośnia – Polska w poniedziałek (5 października) o godzinie 20:45 na stadionie w Zenicy. Zwycięstwo jest potrzebne, jeśli Biało-Czerwoni chcą zachować szanse na walkę o zajęcie 1. miejsca w grupie.